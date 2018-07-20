Денисов не вернется в «Зенит». Петербуржцы возобновят переговоры, если продадут Паредеса

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не вернется в «Зенит». В мае сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.

По информации «Невских новостей», петербуржцы не готовы платить за игрока запрашиваемые деньги.

Также трансферу мешает тот факт, что «Зенит» не получил предложений по Леандро Паредесу. Если клуб продаст аргентинца, то возобновит переговоры по Денисову.

Денисов выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.