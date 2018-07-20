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    Денисов не вернется в «Зенит». Петербуржцы возобновят переговоры, если продадут Паредеса

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не вернется в «Зенит». В мае сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.

    По информации «Невских новостей», петербуржцы не готовы платить за игрока запрашиваемые деньги.

    Также трансферу мешает тот факт, что «Зенит» не получил предложений по Леандро Паредесу. Если клуб продаст аргентинца, то возобновит переговоры по Денисову.

    Денисов выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 10:24
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 20 июля 2018, 18:05

      Два месяца каждый день Бомбардир печатал слухи типа: - Паредес интересен Ювентусу. - Паредес уходит в Рому. - Паредес предпочел Интер. - Паредес то, Паредес се.... И вот наконец, в порядке исключения суровая правда: Зенит так и не получил никаких предложений по Паредесу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 июля 2018, 16:26

      Деньгисов неисправим! Опять ему денег мало?
      Ведь это шанс триумфально закончить карьеру игрока в родном клубе. Ну и фиг с ним, Зенит без него справится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 20 июля 2018, 16:17

      Что то по переходу Паредеса ничего не слышно.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 июля 2018, 13:03

      он не нужен вместе с Шатовым и Дзюбой!

      -2
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > 3a zenit 20 июля 2018, 18:37

      Шатов и Дзюба как раз нужны. А ДЕНЬГИсов пусть в локо свои кровные считает.

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 20 июля 2018, 12:10

      Слишком много Локо за него хочет, а сам Денисов мечтает вернуться и закончить карьеру в Питере. А как опорник он мог бы еще года два неплохо попылить на поле.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 июля 2018, 10:57

      Значит, чемпионства опять не видать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70532

      insider_retro 20 июля 2018, 10:39

      Если бы, да кабы...:))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июля 2018, 10:37

      Сам не пойдет,лучше ЛЧ,чем ЛЕ...

      1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 20 июля 2018, 10:30

      Нахрен он нужен этот ДЕНЬГИсов... продался за бабки. Чтобы близко к Зениту не подходил.

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