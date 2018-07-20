«Локомотив» провел переговоры с «ПСЖ» по Крыховяку. Игрок близок к переезду в Россию

По информации Paris United, «Локомотив» провел переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Польский игрок может перейти в «Локо» на правах аренды. Парижане будут выплачивать ему часть зарплаты.

Крыховяк заинтересован в переходе в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. «Локомотив» стал чемпионом России в прошлом сезоне и гарантировал себе участие в групповом этапе ЛЧ.

Ранее сообщалось, что в переходе Крыховяка заинтересован «Спартак».