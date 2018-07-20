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    «Локомотив» провел переговоры с «ПСЖ» по Крыховяку. Игрок близок к переезду в Россию

    По информации Paris United, «Локомотив» провел переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Гжегожа Крыховяка.

    Польский игрок может перейти в «Локо» на правах аренды. Парижане будут выплачивать ему часть зарплаты.

    Крыховяк заинтересован в переходе в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. «Локомотив» стал чемпионом России в прошлом сезоне и гарантировал себе участие в групповом этапе ЛЧ.

    Ранее сообщалось, что в переходе Крыховяка заинтересован «Спартак».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 01:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июля 2018, 10:05

      Видаль, Крыховяк... Какая у них мотивация будет после ПСЖ и Барсы ? Людям под 30, сознательно переходили в клубы где были бы лавочниками. А Палыч старой школы человек, посадит и промаринует, а деньги по рельсам за бугор уйдут.

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 09:56

      Посмотрим удастся ли Локомотиву приобрести этого игрока.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 09:52

      как-то слабо вериться, у него наверняка есть предложения и от хороших клубов из топ-5, недавно и про переговоры и возможный переход в Спартак писали, а теперь вот уже Локо, поглядим что окажется правдой.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 07:53

      Крыховяк + Видаль, если выгорит, то будет круто.

      2
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 20 июля 2018, 05:30

      В принципе не плохо, локо играть в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июля 2018, 05:27

      В ПСЖ больше сидел на скамейке...в Локо должен заиграть...

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 20 июля 2018, 05:08

      А ПСЖ не играет в Лиге чемпионов?

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 июля 2018, 04:02

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 20 июля 2018, 02:38

      Краковяк скоро будет танцевать свой танец.

      2
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      Рейтинг: +36

      AEerr 20 июля 2018, 02:27

      интересно!

      0
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