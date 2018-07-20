«Локомотив» провел переговоры с «ПСЖ» по Крыховяку. Игрок близок к переезду в Россию

Видаль, Крыховяк... Какая у них мотивация будет после ПСЖ и Барсы ? Людям под 30, сознательно переходили в клубы где были бы лавочниками. А Палыч старой школы человек, посадит и промаринует, а деньги по рельсам за бугор уйдут.
По информации Paris United, «Локомотив» провел переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Гжегожа Крыховяка.
Польский игрок может перейти в «Локо» на правах аренды. Парижане будут выплачивать ему часть зарплаты.
Крыховяк заинтересован в переходе в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. «Локомотив» стал чемпионом России в прошлом сезоне и гарантировал себе участие в групповом этапе ЛЧ.
Ранее сообщалось, что в переходе Крыховяка заинтересован «Спартак».