Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал назначение в команду.

«Моя цель – развлекаться, пока я здесь, и бороться во всех соревнованиях до самого конца.

Любой, кто начинает играть, делает это в молодом возрасте ради развлечения, веселья. Это забава. Нужно лелеять в себе ребенка, потому что часто это может сделать нас лучше.

Думаю, команда развлекается, болельщики тоже. Это очень важно. После этого идут высокие цели, но начинать надо с веселья. Это важно для нас и наших болельщиков.

Выигрывает ли «веселье» трофеи? Иногда да, иногда нет (улыбается). Но мне кажется, лучше просто наслаждаться», – сказал Сарри.

Сарри: «Моя игровая философия ближе всего к Гвардиоле, но я одинаково ценю и его, и Моуринью»