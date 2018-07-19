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    Сарри: «Моя цель в «Челси» – развлекаться»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал назначение в команду.

    «Моя цель – развлекаться, пока я здесь, и бороться во всех соревнованиях до самого конца.

    Любой, кто начинает играть, делает это в молодом возрасте ради развлечения, веселья. Это забава. Нужно лелеять в себе ребенка, потому что часто это может сделать нас лучше.

    Думаю, команда развлекается, болельщики тоже. Это очень важно. После этого идут высокие цели, но начинать надо с веселья. Это важно для нас и наших болельщиков.

    Выигрывает ли «веселье» трофеи? Иногда да, иногда нет (улыбается). Но мне кажется, лучше просто наслаждаться», – сказал Сарри.

    Сарри: «Моя игровая философия ближе всего к Гвардиоле, но я одинаково ценю и его, и Моуринью»

    Источник: ESPN

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    19.07.2018 20:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 09:25

      за весельем нужно не забывать и то ради чего пригласили в клуб, а то так можно и до увольнения доразвлекаться))

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 08:38

      Абрамович потребует результат, а не титул самого веселого клуба АПЛ.

      2
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      Рейтинг: +28

      ZиZу 20 июля 2018, 00:55

      аля Клопп!!!труляля)))

      0
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 19 июля 2018, 22:02

      Абрамович в курсе?)

      4
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 19 июля 2018, 20:58

      какое интересное мнение..какие могут тут быть комментарии?недолго осталось до начала веселья!

      4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 июля 2018, 20:49

      Нулевому рулевому остается только одно - веселиться

      2
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