за весельем нужно не забывать и то ради чего пригласили в клуб, а то так можно и до увольнения доразвлекаться))
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал назначение в команду.
«Моя цель – развлекаться, пока я здесь, и бороться во всех соревнованиях до самого конца.
Любой, кто начинает играть, делает это в молодом возрасте ради развлечения, веселья. Это забава. Нужно лелеять в себе ребенка, потому что часто это может сделать нас лучше.
Думаю, команда развлекается, болельщики тоже. Это очень важно. После этого идут высокие цели, но начинать надо с веселья. Это важно для нас и наших болельщиков.
Выигрывает ли «веселье» трофеи? Иногда да, иногда нет (улыбается). Но мне кажется, лучше просто наслаждаться», – сказал Сарри.
Сарри: «Моя игровая философия ближе всего к Гвардиоле, но я одинаково ценю и его, и Моуринью»