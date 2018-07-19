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    Дембеле может перейти в «Челси» в рамках сделки по Азару

    «Барселона» предпринимает попытки приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.

    Как сообщает радиостанция Onda Cero, частью сделки по бельгийцу может стать вингер каталонцев Усмане Дембеле.

    По информации источника, лондонцы хотят получить от продажи Азара в «Барселону» 150 миллионов евро (в эту стоимость уже входит француз).

    Ранее сообщалось, что английский клуб не намерен продавать бельгийского футболиста менее чем за 225 миллионов. На Азара также претендует «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2018 18:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 июля 2018, 18:28

      да лучше бы он остался....
      не думаю что он не подходит тренеру , универсальный игрок (имхо)

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 19 июля 2018, 22:12

      Пускай Азар сидит в своем Челси, не смотря на то что он на данный момент на три головы выше Дембеле это не означает что он стоит на столько больше ибо ему уже почти 28 лет и он на самом пике карьеры, а Дембеле всего лишь 20 и у него полные штаны таланта, думаю на своем пике он будет не хуже Азара, а может даже и лучше.

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Ф.К БАРСЕЛОНА 20 июля 2018, 13:09

      Если будет сидеть то вряд ли будет как Азар. Я вот не вижу его в стартовой обойме . Посмотри что будет в нынешнем сезоне.

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