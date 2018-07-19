Дембеле может перейти в «Челси» в рамках сделки по Азару

«Барселона» предпринимает попытки приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Как сообщает радиостанция Onda Cero, частью сделки по бельгийцу может стать вингер каталонцев Усмане Дембеле.

По информации источника, лондонцы хотят получить от продажи Азара в «Барселону» 150 миллионов евро (в эту стоимость уже входит француз).

Ранее сообщалось, что английский клуб не намерен продавать бельгийского футболиста менее чем за 225 миллионов. На Азара также претендует «Реал».