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    Левандовски – приоритет для Сарри. Игуаин идет в списке «Челси» под вторым номером

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри определился с кандидатом на усиление атаки команды в нынешнее трансферное окно.

    Приоритет для итальянца – приобретение нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. В клубе не уверены, что могут положиться на Альваро Морату, который не слишком хорошо провел свой первый сезон в Англии.

    Левандовски – главная цель лондонцев этим летом. «Бавария», в свою очередь, готов его отпустить.

    В случае, если «Челси» не удастся договориться по трансферу поляка, они могут купить у «Ювентуса» Гонсало Игуаина.

    Источник: Tribalfootball

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    19.07.2018 14:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 июля 2018, 16:10

      Лёва хочет в Реал, зачем ему менять чемпиона Германии на середняка АПЛ,?!

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