Левандовски – приоритет для Сарри. Игуаин идет в списке «Челси» под вторым номером

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри определился с кандидатом на усиление атаки команды в нынешнее трансферное окно.

Приоритет для итальянца – приобретение нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. В клубе не уверены, что могут положиться на Альваро Морату, который не слишком хорошо провел свой первый сезон в Англии.

Левандовски – главная цель лондонцев этим летом. «Бавария», в свою очередь, готов его отпустить.

В случае, если «Челси» не удастся договориться по трансферу поляка, они могут купить у «Ювентуса» Гонсало Игуаина.