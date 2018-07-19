Месси настаивает на покупке Менье «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал руководству клуба обратить внимание на защитника «ПСЖ» и сборной Бельгии Тома Менье, сообщет Diario Gol.

В случае такого трансфера «Барселона» сможет усилить защитную линию, а Серхи Роберто вернется на привычную позицию в полузащите.

В минувшем сезоне Менье сыграл 24 матча за «ПСЖ», в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. С составе сборной Бельгии он завоевал бронзовые медали ЧМ-2018.