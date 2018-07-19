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    Месси настаивает на покупке Менье «Барселоной»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал руководству клуба обратить внимание на защитника «ПСЖ» и сборной Бельгии Тома Менье, сообщет Diario Gol.

    В случае такого трансфера «Барселона» сможет усилить защитную линию, а Серхи Роберто вернется на привычную позицию в полузащите.

    В минувшем сезоне Менье сыграл 24 матча за «ПСЖ», в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. С составе сборной Бельгии он завоевал бронзовые медали ЧМ-2018.

    Источник: Diario Gol

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    19.07.2018 08:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +104

      SoupMan 19 июля 2018, 12:18

      засранец месси, везде командует! Что в клубе, что в сборной.

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:37

      Что то не верится что Месси , чуть ли не руководитель Барсы. Месси рекомендует, Месси настаивает.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 июля 2018, 10:13

      Личный водонос ? Круто.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 19 июля 2018, 09:06

      Тома Миньет это хорошо

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июля 2018, 08:33

      Наши сайты и спортивные в том числе давно болеют "желтухой", ибо пьют информационную воду из "грязных источников"...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июля 2018, 08:28

      Посмотрел я, ради интереса, что это за источник такой - Diario Gol, ну такое... интриги, скандалы, расследования, и так, чтобы крен в сторону, как всё плохо у Барсы. Там каждая вторая новость начинается со слов "Месси решил...".
      Вброс на вбросе. Я не удивлюсь, если Месси даже толком не знает, кто это.

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