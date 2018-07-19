«Челси» направил запрос «Ювентусу» по трансферу Игуаина

Сказал бы, что Морату продадут, но Сарри, конечно, далеко не Контэ. Надо дать шанс всем, хотя бы в предсезонке.
Представители «Челси» направили официальный запрос «Ювентусу» относительно трансфера форварда Гонсало Игуаина.
Лондонцам придется продать одного из своих нападающих – Альваро Морату или Миши Батшуайи. Оба игрока пользуются спросом на европейском рынке.
В случае, если удастся договориться о продаже одного из этих игроков, «Челси» проведет встречу с агентом Игуаина, которым выступает его брат.
Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован «Милан».