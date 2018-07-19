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    «Челси» направил запрос «Ювентусу» по трансферу Игуаина

    Представители «Челси» направили официальный запрос «Ювентусу» относительно трансфера форварда Гонсало Игуаина.

    Лондонцам придется продать одного из своих нападающих – Альваро Морату или Миши Батшуайи. Оба игрока пользуются спросом на европейском рынке.

    В случае, если удастся договориться о продаже одного из этих игроков, «Челси» проведет встречу с агентом Игуаина, которым выступает его брат.

    Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован «Милан».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    19.07.2018 06:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 июля 2018, 10:14

      Сказал бы, что Морату продадут, но Сарри, конечно, далеко не Контэ. Надо дать шанс всем, хотя бы в предсезонке.

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