«Челси» направил запрос «Ювентусу» по трансферу Игуаина

Представители «Челси» направили официальный запрос «Ювентусу» относительно трансфера форварда Гонсало Игуаина.

Лондонцам придется продать одного из своих нападающих – Альваро Морату или Миши Батшуайи. Оба игрока пользуются спросом на европейском рынке.

В случае, если удастся договориться о продаже одного из этих игроков, «Челси» проведет встречу с агентом Игуаина, которым выступает его брат.

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован «Милан».