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    Дзагоев – критикам сборной России: «Не нужно переобуваться. Либо одно, либо другое»

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев ответил критикам национальной команды.

    «Изменение мнения о сборной? И в футболе, и в жизни люди любят сапоги переобувать. Хочется им сказать: не нужно переобуваться. Либо одно, либо другое. Либо до конца верите в сборную, либо… В этой сборной никого нельзя было упрекнуть, что он не выкладывается. Эта сборная всегда выходила и билась», – сказал Дзагоев.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала. Это лучший результат в истории команды.

    Источник: РФС

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    19.07.2018 01:32
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 19 июля 2018, 20:08

      Э, Алан. А не зазвездился ли ты часом?
      Я эту сборную (не страну, а сборную*) возненавидел после евро-16. Результат был у вас "высокий" там. С англией вничью и проиграли странам аутсайдерам. С тех пор сбоная вызывает у меня отвращение. Я не переобуваюсь, на своем же ЧМ, я не болел за наших, скорее всего наоборот - Причина: Восемь или девять без выигрышных серий - "Восемь" блин. Я ходил на заключительный тов. матч с Турцией и вы выглядели жалко, чуть не проиграли сборной, которая играла почти вторым составом. Какая вам группа досталась?! - Египет, Саудиты - это те, кто мяч видит в отборочных циклах. Так они занимаются сдачей отелей туристам и качанием нефти. Да и с группой, я считаю не то, что повезло, а повезло с кое чьей помощью (ввп*) И с Испанией, я тоже не верю в случай. Проигрывая по всем показателям, абсолютно по всем, по пенальти вытащили игру. И уже герои всего мира. Для меня сборная как была бездарной, такой и остается... Впереди товарищеские матчи и отбор на Евро20. Вот если покажут свой результат, в победах - значит возможно ЧМ2018, не была для сборной постановой. Но не выход на Евро или не выход из группы, то извиняйте, мои суждения окажутся правильными.
      А Дзагоев бы помалкивал с такими выражениями, а то ненароком испытает судьбу Аршавина - "Это всё Ваши проблемы"
      Это чистое мое мнение. строго не судите

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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 19 июля 2018, 19:28

      Алан,не выёживайся.От вас самоотдачи не было 2 года.Вы позорили страну.Только на ЧМ у вас пробудилась совесть и стали биться,как положено.Теперь ты важничаешь перед нами,как начинающий боксёр, случайно попавший поскользнувшемуся мастеру.Посмотрим на вас в дальнейшем.))Скоро новые,ответственные игры,половина из которых- на выезде,где вы традиционно не блещете героизмом и стойкостью.

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > yorgenbarenz 19 июля 2018, 19:50

      Прям с моего языка всё это снял. Щас будет отбор на Евро, вот там и посмотрим, насколько они самоотдачей занимаются. Не удивлюсь, что из группы не выйдут

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      Рейтинг: +187

      teodogat 19 июля 2018, 13:50

      Блин, чего то накушались пользуясь домашними условиями и бегали на равных с хорватами и испанцами, достижение великое, надо перед ними извиняться, считать теперь королями. Покажите такой результат хотя бы на через 2 года на ЧЕ, очень хочется посмотреть на это. В разные годы даже в полуфиналы ЧМ проходили болгары, шведы, турки, корейцы, те же хорваты и то у них на родине в эти годы меньше писку было по поводу успеха.

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      Рейтинг: +4894

      neveldomha 19 июля 2018, 10:33

      Критику никто не любит. Лекарства как правило горькие на вкус, но они иногда помогают выжить. Просто ты, Аланчик, о жизни еще очень и очень мало знаешь. Она не из одного матча состоит.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 10:33

      скажем прямо раньше (до ЧМ) сборная редко показывала полную самоотдачу и огромное желание а болельщики ждали именно этого, вот теперь и рады увидев желаемое. раньше критиковали справедливо раз были претензии по многим вопросам, а сейчас просто вы сделали то что все и ждали. это нельзя назвать переобуванием.

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      Рейтинг: +3579

      Axe111 19 июля 2018, 10:21

      Пфф...игры как не было так и нет.А с тактикой продержаться до пенальти много ума не надо!!!

      4
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      Рейтинг: -9

      Iupiterssoleg 19 июля 2018, 10:20

      Критика была по делу.Спасибо Дзюбе и Черышеву помогли не лоханутся.

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:09

      То что сборная билась - это правда. Только ее выступления до ЧМ не вселяли уверенность у болельщиков.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 июля 2018, 09:45

      Я не переобуваясь скажу, что нам сильно "повезло" с группой и травмой одного игрочишки, благодаря которой вышел забивной игрок Черышев.

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 19 июля 2018, 09:26

      Ой выступили удачно раз в 10 лет, а гонору полные штаны. Вас критиковали как раз по делу. А когда сыграли хорошо, тоже надо было ведро грязи вылить? Да вам не угодишь))

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