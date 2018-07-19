Дзагоев – критикам сборной России: «Не нужно переобуваться. Либо одно, либо другое»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев ответил критикам национальной команды.

«Изменение мнения о сборной? И в футболе, и в жизни люди любят сапоги переобувать. Хочется им сказать: не нужно переобуваться. Либо одно, либо другое. Либо до конца верите в сборную, либо… В этой сборной никого нельзя было упрекнуть, что он не выкладывается. Эта сборная всегда выходила и билась», – сказал Дзагоев.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала. Это лучший результат в истории команды.