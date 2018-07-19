Дзагоев – критикам сборной России: «Не нужно переобуваться. Либо одно, либо другое»

Э, Алан. А не зазвездился ли ты часом?
Я эту сборную (не страну, а сборную*) возненавидел после евро-16. Результат был у вас "высокий" там. С англией вничью и проиграли странам аутсайдерам. С тех пор сбоная вызывает у меня отвращение. Я не переобуваюсь, на своем же ЧМ, я не болел за наших, скорее всего наоборот - Причина: Восемь или девять без выигрышных серий - "Восемь" блин. Я ходил на заключительный тов. матч с Турцией и вы выглядели жалко, чуть не проиграли сборной, которая играла почти вторым составом. Какая вам группа досталась?! - Египет, Саудиты - это те, кто мяч видит в отборочных циклах. Так они занимаются сдачей отелей туристам и качанием нефти. Да и с группой, я считаю не то, что повезло, а повезло с кое чьей помощью (ввп*) И с Испанией, я тоже не верю в случай. Проигрывая по всем показателям, абсолютно по всем, по пенальти вытащили игру. И уже герои всего мира. Для меня сборная как была бездарной, такой и остается... Впереди товарищеские матчи и отбор на Евро20. Вот если покажут свой результат, в победах - значит возможно ЧМ2018, не была для сборной постановой. Но не выход на Евро или не выход из группы, то извиняйте, мои суждения окажутся правильными.
А Дзагоев бы помалкивал с такими выражениями, а то ненароком испытает судьбу Аршавина - "Это всё Ваши проблемы"
Это чистое мое мнение. строго не судите
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев ответил критикам национальной команды.
«Изменение мнения о сборной? И в футболе, и в жизни люди любят сапоги переобувать. Хочется им сказать: не нужно переобуваться. Либо одно, либо другое. Либо до конца верите в сборную, либо… В этой сборной никого нельзя было упрекнуть, что он не выкладывается. Эта сборная всегда выходила и билась», – сказал Дзагоев.
На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала. Это лучший результат в истории команды.