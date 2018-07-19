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    «Наполи» представил новую форму с помощью ролика о супергероях

    «Наполи» представил домашнюю форму на сезон-2018/19. Пресс-служба неаполитанского клуба опубликовала ролик о супергероях, в котором футболисты показали новую экипировку.

    В прошлом сезоне «Наполи» занял в турнирной таблице Серии А второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Наполи»

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    19.07.2018 01:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 19 июля 2018, 09:52

      Годно, как обычно. Лучше чем у путалоны, тоже как обычно.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июля 2018, 08:29

      Ничего так, весело, хоть и простовато.

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