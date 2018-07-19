«Наполи» представил новую форму с помощью ролика о супергероях

Годно, как обычно. Лучше чем у путалоны, тоже как обычно.
«Наполи» представил домашнюю форму на сезон-2018/19. Пресс-служба неаполитанского клуба опубликовала ролик о супергероях, в котором футболисты показали новую экипировку.
В прошлом сезоне «Наполи» занял в турнирной таблице Серии А второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Il ruggito azzurro accompagnerà i giocatori nella prossima stagione: scopri la nuova Kombat™️ Napoli 2019#Kappa pic.twitter.com/GhQisUJv1o— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 18 июля 2018 г.