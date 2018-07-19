«Наполи» представил новую форму с помощью ролика о супергероях

«Наполи» представил домашнюю форму на сезон-2018/19. Пресс-служба неаполитанского клуба опубликовала ролик о супергероях, в котором футболисты показали новую экипировку.

В прошлом сезоне «Наполи» занял в турнирной таблице Серии А второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.