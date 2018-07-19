Пашалич полетел с «Челси» на сбор. Прошлый сезон хорват провел в аренде в «Спартаке»

надо же все таки взяли с собой, а ведь в очередную аренду собирались отдать. должен показать себя только с самой лучшей стороны чтобы решили оставить у себя.
Полузащитник «Челси» Марио Пашалич отправился с командой на сбор в Австралию.
В прошлом сезоне 23-летний хорват на правах аренды выступал за «Спартак». В РФПЛ хавбек провел 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Контракт Пашалича с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.
На футболиста претендуют «Фиорентина» и «Аталанта».
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) 18 июля 2018 г.