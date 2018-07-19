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    Пашалич полетел с «Челси» на сбор. Прошлый сезон хорват провел в аренде в «Спартаке»

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич отправился с командой на сбор в Австралию.

    В прошлом сезоне 23-летний хорват на правах аренды выступал за «Спартак». В РФПЛ хавбек провел 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Контракт Пашалича с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.

    На футболиста претендуют «Фиорентина» и «Аталанта».

    Источник: ФК «Челси»

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    19.07.2018 00:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 10:23

      надо же все таки взяли с собой, а ведь в очередную аренду собирались отдать. должен показать себя только с самой лучшей стороны чтобы решили оставить у себя.

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