Пашалич полетел с «Челси» на сбор. Прошлый сезон хорват провел в аренде в «Спартаке»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич отправился с командой на сбор в Австралию.

В прошлом сезоне 23-летний хорват на правах аренды выступал за «Спартак». В РФПЛ хавбек провел 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Пашалича с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.

На футболиста претендуют «Фиорентина» и «Аталанта».