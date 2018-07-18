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    Дармиан близок к переходу в «Ювентус»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан в текущее трансферное окно может перейти в «Ювентус». Эту информацию подтвердил агент футболиста Туллио Тинти.

    «Наши переговоры с туринцами развиваются. Теперь мы на другой стадии», – рассказал представитель заинтересованного в уходе из «Юнайтед» спортсмена.

    Дармиан выступает в Манчестере с 2015 года. За это время итальянец выиграл с командой четыре различных трофея, главный из которых – кубок Лиги Европы (сезон-2016/17).

    Источник: Football Italia

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    18.07.2018 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 22:20

      Это раньше все дорого вели в Рим, а теперь трансферные дороги ведут в Турин и Мадрид...

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