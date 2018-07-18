Дармиан близок к переходу в «Ювентус»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан в текущее трансферное окно может перейти в «Ювентус». Эту информацию подтвердил агент футболиста Туллио Тинти.

«Наши переговоры с туринцами развиваются. Теперь мы на другой стадии», – рассказал представитель заинтересованного в уходе из «Юнайтед» спортсмена.

Дармиан выступает в Манчестере с 2015 года. За это время итальянец выиграл с командой четыре различных трофея, главный из которых – кубок Лиги Европы (сезон-2016/17).