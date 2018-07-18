Дзюба – болельщикам: «Еще раз благодарю всех за нежность, доброту и любовь»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. На чемпионате мира-2018 наша команда дошла до четвертьфинала.

«Всем здравствуйте, вы знаете, еще раз хотел бы всех поблагодарить за смски, сообщения, за вашу нежность, доброту и любовь. Безумно приятны все ваши пожелания и поздравления, ваша теплота.

Все это греют мою душу. Безумно приятно за ваше искренне отношение ко всем нам», – сказал форвард.

На турнире игрок отметился тремя голами.