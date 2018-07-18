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    Дзюба – болельщикам: «Еще раз благодарю всех за нежность, доброту и любовь»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. На чемпионате мира-2018 наша команда дошла до четвертьфинала.

    «Всем здравствуйте, вы знаете, еще раз хотел бы всех поблагодарить за смски, сообщения, за вашу нежность, доброту и любовь. Безумно приятны все ваши пожелания и поздравления, ваша теплота.

    Все это греют мою душу. Безумно приятно за ваше искренне отношение ко всем нам», – сказал форвард.

    На турнире игрок отметился тремя голами.

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    Источник: Instagram

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    18.07.2018 21:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 09:51

      потому что все увидели вашу искреннею игру и полную выкладку вот и похвалы никакой не жалко. молодцы, заслужили!

      4
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 июля 2018, 09:07

      В сборной завелся-сыграл,в меру возможностей. В Зените -слабо. Нежность,доброта,любовь-это по женской части и то думаю не футбольной.

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 09:02

      За игру в сборной ,заслужил уважение, а вот за клубы пока нет.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 июля 2018, 21:45

      Исходя из всего перечисленного это он скорее болельщицам, я его конечно уважаю, но без нежности и любви. Удачи, Артёка!

      3
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