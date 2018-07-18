«Барселона» отказалась от Головина из-за его незнания иностранных языков

Разговор двух футбольных агентов: - Вы знаете, мой Головин переходит в Челси. - Как, сам великий Головин, и в какой-то жалкий Челси? Я думал, он украсит собой Реал, или на худой конец, Барселону...- Да, конечно, он уже совсем был ушел в Барселону, но в последний момент вдруг выяснилось, что он не говорит не только по-испански, но и по-английски. Только поэтому его туда и не взяли. Но ничего, с Головиным Челси скоро вернет себе золото АПЛ и в ЛЧ снова задаст жару.
В Испании сообщили, что «Барселона» оставила всякие попытки приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Каталонцы отказались от игрока по неспортивным причинам.
Сине-гранатовый клуб опасается, что россиянин не сможет должным образом адаптироваться в коллективе, поскольку владеет только русским языком.
Ранее «Бомбардир» писал, что Головин близок к переходу в «Челси».