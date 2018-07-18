«Барселона» отказалась от Головина из-за его незнания иностранных языков

В Испании сообщили, что «Барселона» оставила всякие попытки приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Каталонцы отказались от игрока по неспортивным причинам.

Сине-гранатовый клуб опасается, что россиянин не сможет должным образом адаптироваться в коллективе, поскольку владеет только русским языком.

Ранее «Бомбардир» писал, что Головин близок к переходу в «Челси».