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    «Барселона» отказалась от Головина из-за его незнания иностранных языков

    В Испании сообщили, что «Барселона» оставила всякие попытки приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Каталонцы отказались от игрока по неспортивным причинам.

    Сине-гранатовый клуб опасается, что россиянин не сможет должным образом адаптироваться в коллективе, поскольку владеет только русским языком.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Головин близок к переходу в «Челси».

    Источник: Marca

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    18.07.2018 21:08
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 20 июля 2018, 18:02

      Разговор двух футбольных агентов: - Вы знаете, мой Головин переходит в Челси. - Как, сам великий Головин, и в какой-то жалкий Челси? Я думал, он украсит собой Реал, или на худой конец, Барселону...- Да, конечно, он уже совсем был ушел в Барселону, но в последний момент вдруг выяснилось, что он не говорит не только по-испански, но и по-английски. Только поэтому его туда и не взяли. Но ничего, с Головиным Челси скоро вернет себе золото АПЛ и в ЛЧ снова задаст жару.

      0
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      Рейтинг: +5499

      SPACE TRUCKIN 19 июля 2018, 10:09

      первый раз слышу такой случай...

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 08:57

      Новость больше похожая на шутку.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 19 июля 2018, 09:50

      похожая и на шутку и на утку))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июля 2018, 08:19

      Поддерживаю тех, кто считает это вбросом. Не верю, что Барса интересовалась Головином реально, так чтобы взять и купить. А список, так у топ-клубов всегда на карандаше человек 50. Это ничего не значит.

      6
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 июля 2018, 05:34

      Это главная причина почему Головин до сих пор в ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 июля 2018, 05:09

      опять сказки кто-то выдумал

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 июля 2018, 00:16

      Повезло ФК «Барселона»!

      0
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      Рейтинг: +638

      _MATRIX_ 18 июля 2018, 23:53

      Да это он от них отказался из-за незнания ими русского языка.

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 18 июля 2018, 22:15

      Улыбнуло! Они там в города что ли играют в этой Барселоне? Артисты. Интересно, а Мбапэ они тоже не взяли бы по причине незнания им испанского.
      На сколько я помню, Головин прекрасно играл на ЧМ абсолютно не зная ни египетского ни арабского, ни того же испанского, а ведь получилось.

      0
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 18 июля 2018, 22:05

      Это второй ошибка барса,первый раз они хотели купит Иско,но из за большой головы из за него отказались,давно прочитал эту статью,может кто с помнить,рост Месси не кому не интересен

      1
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      Рейтинг: +2231

      river31 > BYANKONERI 19 июля 2018, 07:41

      А свои уже не считаются? Не?)))))

      -1
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