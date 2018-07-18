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    Фанаты «Севильи» хотят бойкотировать матч за Суперкубок Испании против «Барселоны». Он пройдет в Марокко

    Болельщики «Севильи» намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против «Барселоны».

    Федерация футбола страны решила провести игру августа в Марокко.

    «Решение приняли поздно. О нем толком не сообщили и обусловлено оно тем, чтобы помочь экономическому состоянию одной из команд», – сказал Бирис Норте, представитель болельщиков «Севильи».

    Матч запланирован на 12 августа.

    Источник: Football

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    18.07.2018 18:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 20 июля 2018, 16:47

      "чтобы помочь экономическому состоянию одной из команд"
      Не хватает прищуринного шерлока, типа мема) наверное барсе нужна помощь же)))

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 22:54

      А в самой Испании места для финала не нашли?

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 июля 2018, 20:59

      с одной стороны им ближе до Марокко чем до Барселоны, но только самолетом, потому дороже поездка
      для них Мадрид лучше...

      2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 18 июля 2018, 20:06

      Раскрутка Ла Лиги в другой стране.
      Это всем командам на пользу

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 18:26

      Кому сделаете хуже интересно?...Себе?...

      1
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