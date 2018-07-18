Фанаты «Севильи» хотят бойкотировать матч за Суперкубок Испании против «Барселоны». Он пройдет в Марокко

Болельщики «Севильи» намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против «Барселоны».

Федерация футбола страны решила провести игру августа в Марокко.

«Решение приняли поздно. О нем толком не сообщили и обусловлено оно тем, чтобы помочь экономическому состоянию одной из команд», – сказал Бирис Норте, представитель болельщиков «Севильи».

Матч запланирован на 12 августа.