Фанаты «Севильи» хотят бойкотировать матч за Суперкубок Испании против «Барселоны». Он пройдет в Марокко

"чтобы помочь экономическому состоянию одной из команд"
Не хватает прищуринного шерлока, типа мема) наверное барсе нужна помощь же)))
Болельщики «Севильи» намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против «Барселоны».
Федерация футбола страны решила провести игру августа в Марокко.
«Решение приняли поздно. О нем толком не сообщили и обусловлено оно тем, чтобы помочь экономическому состоянию одной из команд», – сказал Бирис Норте, представитель болельщиков «Севильи».
Матч запланирован на 12 августа.