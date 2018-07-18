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    Сборная России – самая эффективная команда ЧМ-2018

    Сборная России на чемпионате мира-2018 стала самой эффективной среди всех команд, принимающих участие на турнире. Об этом информирует InStat Sport.

    Россиянам в среднем для того, чтобы забить гол, понадобилось 4,1 удара по воротам.

    Второй по этому показателю стала Франция, которой для забитого мяча требовалось нанести в среднем 5,5 ударов по воротам.

    Россия на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала. Французы стали победителями турнира.

    Источник: InStat

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    18.07.2018 13:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 июля 2018, 08:32

      Не надо расслабляться команде, необходимо удержать набранный темп и двигаться вперед..))

      0
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 19 июля 2018, 02:02

      На отбор евро 2020 не завидую сборным которые на рашку попадут

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 июля 2018, 23:05

      Хотабыч блин поработал

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 июля 2018, 22:29

      Сильно

      0
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      Рейтинг: +28

      ZиZу 18 июля 2018, 22:17

      ну мы же все понимаем, что уступили мы только из -за разп....ства!

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 21:44

      Французам до нас далеко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 июля 2018, 17:04

      ну вот. дома и стены помогают..

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 июля 2018, 14:55

      Похоже, всё таки мы чемпионы, только нам об этом забыли сказать.

      4
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 18 июля 2018, 14:34

      Экономика должна быть экономной!
      Хотя....одни экономят....другие тратят(то,на чем сэкономили) :0)

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