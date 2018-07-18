Сборная России – самая эффективная команда ЧМ-2018

Сборная России на чемпионате мира-2018 стала самой эффективной среди всех команд, принимающих участие на турнире. Об этом информирует InStat Sport.

Россиянам в среднем для того, чтобы забить гол, понадобилось 4,1 удара по воротам.

Второй по этому показателю стала Франция, которой для забитого мяча требовалось нанести в среднем 5,5 ударов по воротам.

Россия на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала. Французы стали победителями турнира.