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    Полоз: «Сейчас готов процентов на 70»

    Нападающий Дмитрий Полоз, который готовится к сезону в составе «Рубина», провел за казанскую команду товарищеский матч с «Маккаби» из Петах-Тиквы (1:0).

    «Сейчас готов процентов на 70. Первые минут 25 прошли нормально, а потом, думаю, немного ножки подсели, потому что поляна мягкая, глинистая. Пришлось играть от обороны.

    В целом считаю, что сыграл нормально. Провел только одну тренировку за день до матча, как раз в этот день прилетел.

    Знаю процентов 60-70 команды, много ребят из «Ростова». В целом все очень хорошо, позитивно», – рассказал Полоз после матча.

    Источник: ФК «Рубин»

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    18.07.2018 11:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 21:27

      Теперь придется все начинать заново.

      1
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 18 июля 2018, 20:17

      Казанский Ростов,версия 2.0

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +54992

      MaxRnD 18 июля 2018, 13:26

      Ероха рано или поздно тоже окажется в Рубине

      1
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      Рейтинг: +54992

      MaxRnD 18 июля 2018, 13:25

      А Байрамян-то когда успел сквозануть в Рубин ? И Бухаров там, а говорили что Рубин в его услугах не заинтересован

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 18 июля 2018, 12:19

      Полоз загружается ... Долго сидел на лавке, батарейка села ...

      1
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