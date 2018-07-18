Полоз: «Сейчас готов процентов на 70»

Нападающий Дмитрий Полоз, который готовится к сезону в составе «Рубина», провел за казанскую команду товарищеский матч с «Маккаби» из Петах-Тиквы (1:0).

«Сейчас готов процентов на 70. Первые минут 25 прошли нормально, а потом, думаю, немного ножки подсели, потому что поляна мягкая, глинистая. Пришлось играть от обороны.

В целом считаю, что сыграл нормально. Провел только одну тренировку за день до матча, как раз в этот день прилетел.

Знаю процентов 60-70 команды, много ребят из «Ростова». В целом все очень хорошо, позитивно», – рассказал Полоз после матча.