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Полоз: «Сейчас готов процентов на 70»

18 июля 2018, 11:31
5

Нападающий Дмитрий Полоз, который готовится к сезону в составе «Рубина», провел за казанскую команду товарищеский матч с «Маккаби» из Петах-Тиквы (1:0).

«Сейчас готов процентов на 70. Первые минут 25 прошли нормально, а потом, думаю, немного ножки подсели, потому что поляна мягкая, глинистая. Пришлось играть от обороны.

В целом считаю, что сыграл нормально. Провел только одну тренировку за день до матча, как раз в этот день прилетел.

Знаю процентов 60-70 команды, много ребят из «Ростова». В целом все очень хорошо, позитивно», – рассказал Полоз после матча.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Полоз Дмитрий
Комментарии (5)
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compka
1531905577
Полоз загружается ... Долго сидел на лавке, батарейка села ...
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MaxRnD
1531909506
А Байрамян-то когда успел сквозануть в Рубин ? И Бухаров там, а говорили что Рубин в его услугах не заинтересован
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MaxRnD
1531909565
Ероха рано или поздно тоже окажется в Рубине
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1986Александр
1531934275
Казанский Ростов,версия 2.0
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zigbert
1531938471
Теперь придется все начинать заново.
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