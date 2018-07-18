Шикунов сменил Циклаури на должности заместителя гендиректора «Крыльев Советов»

ну ппц за чтоооооооо!!!!
из руководства надо было всех убирать кроме Циклаури.... он тоже не сахар ,но по сравнению с другими он просто ангельский цветочек! Шляхтина в шею гнать , щас реально Кс в гонят в такие долги мама не горюй..... Не удивлюсь , что через несколько лет Зураб расскажет почему , его сняли с должности.... Единственная надежда на то , что этот Шикунов уже нахопался и реально хочет поработать , во что мало вериться конечно....
Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов продолжит работу в другом клубе российской Премьер-лиги.
Он сменил на должности заместителя генерального директора и руководителя селекционной службы «Крыльев Советов» Зураба Циклаури. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.
Шикунов с 1998 по 2004 год работал в «Спартаке» техническим, а затем и спортивным директором. Позже он перешел на работу в «Ростов».