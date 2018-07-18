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    Шикунов сменил Циклаури на должности заместителя гендиректора «Крыльев Советов»

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов продолжит работу в другом клубе российской Премьер-лиги.

    Он сменил на должности заместителя генерального директора и руководителя селекционной службы «Крыльев Советов» Зураба Циклаури. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

    Шикунов с 1998 по 2004 год работал в «Спартаке» техническим, а затем и спортивным директором. Позже он перешел на работу в «Ростов».

    Источник: Sport24

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    18.07.2018 09:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 18 июля 2018, 19:55

      ну ппц за чтоооооооо!!!!
      из руководства надо было всех убирать кроме Циклаури.... он тоже не сахар ,но по сравнению с другими он просто ангельский цветочек! Шляхтина в шею гнать , щас реально Кс в гонят в такие долги мама не горюй..... Не удивлюсь , что через несколько лет Зураб расскажет почему , его сняли с должности.... Единственная надежда на то , что этот Шикунов уже нахопался и реально хочет поработать , во что мало вериться конечно....

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 июля 2018, 18:18

      Шикунов хорошенько ОБАНКРОТИЛ Ростов, теперь вот Крылья будет БАНКРОТИТЬ.
      Шикунова на пушечный выстрел не надо допускать до футбола.
      Фокусник с деньгами ещё тот.
      Карманы набил большими деньгами, а ему всё мало.
      Статья УК о коррупции давно по нему ПЛАЧЕТ и требует наказания.
      Лет на 8 точно напросился с конфискацией.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 июля 2018, 16:26

      "Пилите" Шура - в Самаре она тоже золотая..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 09:58

      Мало домика на Ибице, решил "подзаработать", на домик в Рублёвке ?...

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