Шикунов сменил Циклаури на должности заместителя гендиректора «Крыльев Советов»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов продолжит работу в другом клубе российской Премьер-лиги.

Он сменил на должности заместителя генерального директора и руководителя селекционной службы «Крыльев Советов» Зураба Циклаури. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

Шикунов с 1998 по 2004 год работал в «Спартаке» техническим, а затем и спортивным директором. Позже он перешел на работу в «Ростов».