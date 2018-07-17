Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    На матч «Мордовия» – «Нижний Новгород» пришли 28 тысяч зрителей

    Состоялся матч первого тура ФНЛ между «Мордовией» и «Нижним Новгородом» (2:2). Встречу посетили 28 тысяч болельщиков.

    Игра проходила на стадионе «Мордовия Арена», которая была построена специально к чемпионату мира-2018. В частности, здесь проводила матч сборная Португалии с Криштиану Роналду.

    «Нижний Новгород» также будет проводить матчи на новом стадионе.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2018 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 14:57

      Вот это посещаемость. Если все будет так продолжаться, то можно с оптимизмом смотреть в будущее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2018, 10:04

      удивили, вот бы и дальше так же. чтобы после ЧМ интерес и посещаемость только росли!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 18 июля 2018, 07:38

      Погода была плохой,а то бы полный стадион набежали.))Возвращение в ФНЛ ,первый матч.Сильно сомневаюсь,что всё произошло без инициатив прославленных руководителей Мордовии,склонных к "рапортам".Через пару недель посмотрим.(это я о средней посещаемости).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 июля 2018, 05:29

      Наконец хороший зрительских интерес.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 18 июля 2018, 05:01

      17.07.2018, Вторник, 18:00 мск Саранск, стадион Старт Россия. ФНЛ, 1 тур Мордовия - Нижний Новгород 2 - 2
      а точно играли на Мордовия -Арене?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +545

      T_REX > kupryaev 18 июля 2018, 08:27

      Точно играли, сам там был, а это Бомбардир который нихрена ничего не знает, а тем более статьи неправильно перевести не может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 18 июля 2018, 00:04

      Хоть раз взглянуть на поле, по которому живой Роналду бегал...
      Да....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 17 июля 2018, 23:37

      ОГО!!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Grom1987 17 июля 2018, 22:29

      Это очень круто, дай Бог чтобы так продолжалось, уверен тогда и уровень игры футболистов повысится!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июля 2018, 22:25

      Отличная новость)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 17 июля 2018, 22:21

      Давайте люди, насладитесь новым стадионом, пока дождём не смыло.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11