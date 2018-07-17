На матч «Мордовия» – «Нижний Новгород» пришли 28 тысяч зрителей

Состоялся матч первого тура ФНЛ между «Мордовией» и «Нижним Новгородом» (2:2). Встречу посетили 28 тысяч болельщиков.

Игра проходила на стадионе «Мордовия Арена», которая была построена специально к чемпионату мира-2018. В частности, здесь проводила матч сборная Португалии с Криштиану Роналду.

«Нижний Новгород» также будет проводить матчи на новом стадионе.