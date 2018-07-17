Полоз присоединился к «Рубину» на сборе в Австрии

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз прибыл на сбор «Рубина» в Австрию.

«Игрок получил разрешение тренироваться с нашим клубом после достижения договорeнности c «Зенитом», – сообщает пресс-служба казанцев.

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры об аренде 27-летнего футболиста. Официально о сделке объявлено пока не было.

В прошлом сезоне Полоз принял участие в 31 матче, забил три гола и сделал восемь результативных передач.