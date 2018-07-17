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Полоз присоединился к «Рубину» на сборе в Австрии

17 июля 2018, 16:58
11

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз прибыл на сбор «Рубина» в Австрию.

«Игрок получил разрешение тренироваться с нашим клубом после достижения договорeнности c «Зенитом», – сообщает пресс-служба казанцев.

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры об аренде 27-летнего футболиста. Официально о сделке объявлено пока не было.

В прошлом сезоне Полоз принял участие в 31 матче, забил три гола и сделал восемь результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Полоз Дмитрий
Комментарии (11)
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T_REX
1531836236
Первый пошел, ждем остальных, а Рубин теперь будет "мусорным бачком"
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Челнинец
1531838092
Для Рубина это усиление, тем более он уже работал с Бердыевым, и с ним он показал уровень который ему позволил выступать за Сборную)
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DOCTOR PENALTY
1531838582
Хороший игрок, успехов ему.
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compka
1531839394
Фото Ивелина Попова убрали с сайта. Кто-нибудь знает что случилось? Или Полоз вместо него?
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ilichkadr
1531842479
И это правильно. Лучше быть в аренде и играть, чем сидеть на лавке и выходить на поле эпизодически.
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paracetamol
1531843471
Пусть валит, не зенитовский игрок!
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Даникс-72
1531847148
Надо было всем составом переходить из Ростова в Рубин. Столько времени потеряли...
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zigbert
1531909287
В Ростове был одним из лидеров.
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