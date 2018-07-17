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    Непомнящий: «ЧМ – третий турнир после Лиги чемпионов и чемпионата Европы»

    Российский тренер Валерий Непомнящий разочарован прошедшим в России чемпионате мира-2018.

    «Чемпионат мира меня несколько разочаровал. Хотя у меня есть особое мнение на этот счет. С точки зрения спортивной составляющей отдаю чемпионату мира лишь третье место после Лиги чемпионов и первенства Европы.

    Лучшие клубы сегодня – это сборные мира. А на чемпионатах Старого Света более высок средний уровень. Поэтому от самого футбола на мундиалях ничего сверхъестественного не жду», – заявил Непомнящий.

    Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    17.07.2018 08:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:41

      Если Непомнящий разочарован ЧМ-2018, то почему то не упомянул ЧЕ-2016?

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 17 июля 2018, 11:32

      Но на ЧМ есть сильнейшие сборные ЮА, которые играют ярко и красочно, да и с других континентов порой приходят сюрпризы. В ЛЧ в составах топовых команд много игроков из других континентов. Но ЛЧ каждый год, а ЧМ раз в 4 года и шанс на нем проявить себя выпадет гораздо реже за карьеру футболиста, поэтому все (кроме Смолова, тот же уже все выиграл) на ЧМ выкладываются по полной. На ЧЕ нет сильнейших сборных ЮА, а это уже большой минус. В итоге на ЧМ есть почти все топ футболисты мира, которые выкладываются по полной.

      -1
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 17 июля 2018, 10:53

      Я согласен. +++

      -1
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      Рейтинг: +722

      Urry 17 июля 2018, 10:37

      особенно для Бразилии очень важны ЛЧ и ЧЕ

      1
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 17 июля 2018, 10:02

      Все имеют право на свое мнение.
      Но также любое мнение можно оспорить,имеем право.
      Первое . Надеюсь отменять из-за этого ЧМ-а не будут?
      Второе. Кто же виноват ,что ЧМ проводится после тяжелейших игр в нац.чемпах и Лиге Ч,а это тоже отнимает силы.
      Третье. Если есть мнение,что ЧМ теряет в зрелищности,так запретите в Европе это разбрасывание бабла на покупку ,,звездищ,, - ,,звезд,, - ,,звездочек,, ,а то в самом деле ,взять какой-нибудь клуб премьер-лиги ,а там англикашек раз-два и обчелся.
      Четвертое .И несмотря ни на что - мировое соревнование нац.сил,а не звезд,как таковых . И сб. России - лучший тому пример.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > alex1951 17 июля 2018, 10:27

      Про Англию не в тему, это единственная сборная, которая на 100% состояла из игроков внутреннего чемпионата

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Vickont 17 июля 2018, 10:28

      ЧЕ так же "проводится после тяжелейших игр в нац.чемпах и Лиге Ч,а это тоже отнимает силы."

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Vickont 17 июля 2018, 10:30

      Ну и соответственно все равно ЧМ является самым престижным футбольным соревнованием, несмотря на зрелищность

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Vickont 17 июля 2018, 11:03

      Но в нем играет значительно меньше мировых звезд и больше европейцев,которые не всегда истязают себя в Лиге Ч.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Vickont 17 июля 2018, 11:06

      Я не имел ввиду сб.Англии,а то как в Премьер -лиге из клубов ,,сборные,, лепят.

      1
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 17 июля 2018, 09:32

      По сути все сильнейшие команды мира - из Европы или ЮА. Африка на этом ЧМ провалилась, из Азии хорошо выступили только японцы. Если сравнивать средний уровень команд Европы и Ю Америки, то Европа намного сильнее. Поэтому можно сделать вывод, что ЧЕ сильнее ЧМ, хотя и не настолько высоко котируется.
      В ЛЧ же все команды значительно сыграннее, чем сборные. Кроме того, есть возможность выбирать футболистов под определенную систему и стиль независимо от их нац принадлежности. Скорость игры в ЛЧ, как и в ведущих чемпионатах Старого света, выше чем на ЧМ. Так что данный турнир имеет такой высокий статус не из-за качества футбола, а своей важности в прошлом, легендарности. Плюс аудитория значительно шире, тк даже просто телезрители активно смотрят ЧМ.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 17 июля 2018, 09:15

      господа Мутко и Прядкин ау вы где? все еще празднуете, вы хоть в курсе что сегодня стартует первый тур в ФНЛ или все по хрен это вы так популяризуете наш футбол нигде нет ни одной трансляции ничего не пишут в прессе про то как все и всем было прекрасно на ЧМ все пора за дело праздники кончились пора работать хотя они то уже давно ничего не арбайтен

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Garrincha58 17 июля 2018, 09:34

      На "СЭ" есть кто когда и с кем играет как и на "спортбокс.ру. Они и показывали всегда ФНЛ, полагаю, что и сегодня покажут.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 июля 2018, 09:14

      Зато по значимости №1

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 июля 2018, 09:12

      Да!
      Только вот ЧЕ в последний раз сильно сдал в плане интриги и зрелищности. Не надо было расширять до 24 команд и делать проходным 3-е место в группе. Раньше было идеально: сильнейшие 16 команд и 2 путёвки. Раньше команда, ни разу не выигравшая в группе, не стала бы чемпионом. Понятно, что всё это в угоду телевизионщикам делается, но душа не лежит...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 09:04

      Я соглашусь с Валерием Кузьмичом в его оценке нынешнего ЧМ как и то, что по зрелищности ЧМ уступают ЛЧ и ЧЕ.

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