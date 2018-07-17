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  • Непомнящий: «ЧМ – третий турнир после Лиги чемпионов и чемпионата Европы»

Непомнящий: «ЧМ – третий турнир после Лиги чемпионов и чемпионата Европы»

17 июля 2018, 08:54
19

Российский тренер Валерий Непомнящий разочарован прошедшим в России чемпионате мира-2018.

«Чемпионат мира меня несколько разочаровал. Хотя у меня есть особое мнение на этот счет. С точки зрения спортивной составляющей отдаю чемпионату мира лишь третье место после Лиги чемпионов и первенства Европы.

Лучшие клубы сегодня – это сборные мира. А на чемпионатах Старого Света более высок средний уровень. Поэтому от самого футбола на мундиалях ничего сверхъестественного не жду», – заявил Непомнящий.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: «Московский комсомолец»
Чемпионат мира Непомнящий Валерий
Комментарии (19)
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Vickont
1531807369
Интересная позиция, никогда не думал об этом с такой точки зрения, но, пожалуй, с Валерием Кузьмичом можно согласиться
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Рубик Докоян
1531807449
Я соглашусь с Валерием Кузьмичом в его оценке нынешнего ЧМ как и то, что по зрелищности ЧМ уступают ЛЧ и ЧЕ.
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Danish Dynamite
1531807943
Да! Только вот ЧЕ в последний раз сильно сдал в плане интриги и зрелищности. Не надо было расширять до 24 команд и делать проходным 3-е место в группе. Раньше было идеально: сильнейшие 16 команд и 2 путёвки. Раньше команда, ни разу не выигравшая в группе, не стала бы чемпионом. Понятно, что всё это в угоду телевизионщикам делается, но душа не лежит...
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Cules2013
1531808093
Зато по значимости №1
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Viper for CSKA
1531809134
По сути все сильнейшие команды мира - из Европы или ЮА. Африка на этом ЧМ провалилась, из Азии хорошо выступили только японцы. Если сравнивать средний уровень команд Европы и Ю Америки, то Европа намного сильнее. Поэтому можно сделать вывод, что ЧЕ сильнее ЧМ, хотя и не настолько высоко котируется. В ЛЧ же все команды значительно сыграннее, чем сборные. Кроме того, есть возможность выбирать футболистов под определенную систему и стиль независимо от их нац принадлежности. Скорость игры в ЛЧ, как и в ведущих чемпионатах Старого света, выше чем на ЧМ. Так что данный турнир имеет такой высокий статус не из-за качества футбола, а своей важности в прошлом, легендарности. Плюс аудитория значительно шире, тк даже просто телезрители активно смотрят ЧМ.
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alex1951
1531810938
Все имеют право на свое мнение. Но также любое мнение можно оспорить,имеем право. Первое . Надеюсь отменять из-за этого ЧМ-а не будут? Второе. Кто же виноват ,что ЧМ проводится после тяжелейших игр в нац.чемпах и Лиге Ч,а это тоже отнимает силы. Третье. Если есть мнение,что ЧМ теряет в зрелищности,так запретите в Европе это разбрасывание бабла на покупку ,,звездищ,, - ,,звезд,, - ,,звездочек,, ,а то в самом деле ,взять какой-нибудь клуб премьер-лиги ,а там англикашек раз-два и обчелся. Четвертое .И несмотря ни на что - мировое соревнование нац.сил,а не звезд,как таковых . И сб. России - лучший тому пример.
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Urry
1531813050
особенно для Бразилии очень важны ЛЧ и ЧЕ
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DOCTOR PENALTY
1531814022
Я согласен. +++
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111ax
1531816346
Но на ЧМ есть сильнейшие сборные ЮА, которые играют ярко и красочно, да и с других континентов порой приходят сюрпризы. В ЛЧ в составах топовых команд много игроков из других континентов. Но ЛЧ каждый год, а ЧМ раз в 4 года и шанс на нем проявить себя выпадет гораздо реже за карьеру футболиста, поэтому все (кроме Смолова, тот же уже все выиграл) на ЧМ выкладываются по полной. На ЧЕ нет сильнейших сборных ЮА, а это уже большой минус. В итоге на ЧМ есть почти все топ футболисты мира, которые выкладываются по полной.
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zigbert
1531903292
Если Непомнящий разочарован ЧМ-2018, то почему то не упомянул ЧЕ-2016?
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