Непомнящий: «ЧМ – третий турнир после Лиги чемпионов и чемпионата Европы»

Российский тренер Валерий Непомнящий разочарован прошедшим в России чемпионате мира-2018.

«Чемпионат мира меня несколько разочаровал. Хотя у меня есть особое мнение на этот счет. С точки зрения спортивной составляющей отдаю чемпионату мира лишь третье место после Лиги чемпионов и первенства Европы.

Лучшие клубы сегодня – это сборные мира. А на чемпионатах Старого Света более высок средний уровень. Поэтому от самого футбола на мундиалях ничего сверхъестественного не жду», – заявил Непомнящий.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.