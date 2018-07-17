Непомнящий: «ЧМ – третий турнир после Лиги чемпионов и чемпионата Европы»

Если Непомнящий разочарован ЧМ-2018, то почему то не упомянул ЧЕ-2016?
Российский тренер Валерий Непомнящий разочарован прошедшим в России чемпионате мира-2018.
«Чемпионат мира меня несколько разочаровал. Хотя у меня есть особое мнение на этот счет. С точки зрения спортивной составляющей отдаю чемпионату мира лишь третье место после Лиги чемпионов и первенства Европы.
Лучшие клубы сегодня – это сборные мира. А на чемпионатах Старого Света более высок средний уровень. Поэтому от самого футбола на мундиалях ничего сверхъестественного не жду», – заявил Непомнящий.
Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.