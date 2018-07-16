Селюк: «Позор. Чемпион России усиливается Эдером, забившим четыре гола за сезон. Очередная коррумпированная схема»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего «Лилля» Эдера в «Локомотив».

Португалец подписал с чемпионом РФПЛ-2017/18 полноценный контракт. В прошлом сезоне он выступал за «Локомотив» на правах аренды.

«Полный позор. Чемпион страны усиливается на Лигу чемпионов футболистом, который забил четыре мяча за сезон. Очередная коррумпированная схема.

Эдера даже бесплатно не хочет ни один клуб Франции. Только не вспоминайте случайный гол двухлетней давности французам (прим. – в финале Евро-2016)», – написал Селюк в твиттере.

В минувшем сезоне Эдер провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.