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  • Селюк: «Позор. Чемпион России усиливается Эдером, забившим четыре гола за сезон. Очередная коррумпированная схема»

Селюк: «Позор. Чемпион России усиливается Эдером, забившим четыре гола за сезон. Очередная коррумпированная схема»

16 июля 2018, 18:08
38

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего «Лилля» Эдера в «Локомотив».

Португалец подписал с чемпионом РФПЛ-2017/18 полноценный контракт. В прошлом сезоне он выступал за «Локомотив» на правах аренды.

«Полный позор. Чемпион страны усиливается на Лигу чемпионов футболистом, который забил четыре мяча за сезон. Очередная коррумпированная схема.

Эдера даже бесплатно не хочет ни один клуб Франции. Только не вспоминайте случайный гол двухлетней давности французам (прим. – в финале Евро-2016)», – написал Селюк в твиттере.

В минувшем сезоне Эдер провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Эдер Селюк Дмитрий
Комментарии (38)
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Kulima
1531754019
Зато твоих африканцев во главе с Траоре, прям на части разрывают контрактами. Давненько не было слышно этого клоуна
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Project Бабангида
1531754139
нет ничего забавней когда плут и шарлатан к справедливости и чести призывает.
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insider_retro
1531754168
Как никогда - согласен... Не те годы, не та полезность, что бы брать его с претензией на усиление...
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Рубик Докоян
1531754475
У нас когда говорят договорняк, то норовят притянуть к ответу, грозя уголовным преследованием за клевету, требуя доказательств. Поэтому стали называть такие игры "странными". А тут Селюк голословно обвиняет в коррумпированности при данной сделке. Могут в "Локо" и возбудиться по данному обвинению. И за базар придётся ответить.
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Vickont
1531755181
Селюк: «Позор. Чемпион России усиливается Эдером, забившим четыре гола за сезон. Очередная коррумпированная схема! Надо было усиливаться Траоре и Туре, они самые величайшие игроки в галактике, и никакой коррупции и расизма!»
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Serjoga
1531755222
Видимо ни одного игрока Селюка никто из денежных клубов не прикупил! Обиделся, что без бабла остался, вот и льет грязь вокруг себя!
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Полная Канистра
1531755688
это конечно дело сугубо личное Локо кого им подписывать им видней но что там охмыряется этот пройдоха селюк он что в аппарате управления клуба состоит и в чём коррупция????????
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OfaZavr
1531758190
а если бы Эдер был его клиентом он бы эти четыре гола так расхваливал и говорил что такого игрока мечтает иметь у себя любая команда))
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ALEX ML
1531761269
По определению ты сам коррумпированная схема
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zigbert
1531768082
А какое его дело кто кем усиливается. В руководстве Локомотива (включая тренера) находятся не глупые люди.
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