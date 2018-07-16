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    Селюк: «Позор. Чемпион России усиливается Эдером, забившим четыре гола за сезон. Очередная коррумпированная схема»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего «Лилля» Эдера в «Локомотив».

    Португалец подписал с чемпионом РФПЛ-2017/18 полноценный контракт. В прошлом сезоне он выступал за «Локомотив» на правах аренды.

    «Полный позор. Чемпион страны усиливается на Лигу чемпионов футболистом, который забил четыре мяча за сезон. Очередная коррумпированная схема.

    Эдера даже бесплатно не хочет ни один клуб Франции. Только не вспоминайте случайный гол двухлетней давности французам (прим. – в финале Евро-2016)», – написал Селюк в твиттере.

    В минувшем сезоне Эдер провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

    Источник: Twitter

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    16.07.2018 18:08
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 17 июля 2018, 12:04

      Похоже Селюка просто кинули. А обвинениями надо полегче бросаться, так и за клевету присесть недолго, но надолго...

      0
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много > Нас Много 17 июля 2018, 12:06

      А ещё я думал, что селюки только в Киеве задолбали, а вот поди ж ты...

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 17 июля 2018, 11:14

      тебе на зло в этом году Эдер будет если не лучшим бомбардиром, так одним из лучших!!!

      1
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 17 июля 2018, 09:25

      Всегда веселит, когда люди, чья работа заключается в даче и получении взяток, берутся обсуждать вопросы коррупции.

      3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 июля 2018, 08:48

      "злобный "агент...

      0
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      Рейтинг: +655

      gunstilzit 17 июля 2018, 06:45

      В минувшем сезоне Эдер провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

      Вики говорит что 21 матч.А если сложить время на поле то может выйти 5-7 матчей.
      Да и сумма в 1 лям для современного футбола смешна.

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 16 июля 2018, 23:22

      Локомотив хоть одного никчемного Эдера подписал а вот Зенит пачками подписывает всяких аргентосов и Заболотных и теперь не знает как избавиться от всякого шлака

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 июля 2018, 22:32

      Фарфан поначалу тоже очень СТЕСНЯЛСЯ забивать.
      А потом раскочегарился да так, что не возможно было остановить.
      Очень надеемся, что и Эдера ПРОРВЁТ на голы и он станет в Локомотиве ЗАБИВАТЬ а каждом матче! ЖЕЛАЕМ.
      Моментов у него много, а реализация хромает.
      Надо исправлять.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 22:08

      А какое его дело кто кем усиливается. В руководстве Локомотива (включая тренера) находятся не глупые люди.

      7
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 16 июля 2018, 21:59

      Ну, если убедишь Яя Туре играть за Локомотив, мы сделаем вид, что не услышали этих слов.

      1
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      Рейтинг: -9

      Iupiterssoleg 16 июля 2018, 21:22

      Селюк гнида и сволочь.Задолбал своим нытьем.Везде коррупция если сделка без него гниды прошла.

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