Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» отдаст в аренду Цаллагова, Юсупова и Полоза

    Трое футболистов «Зенита» могут покинуть команду этим летом.

    Речь идет о защитнике Ибрагиме Цаллагове и полузащитниках Артуре Юсупове и Дмитрии Полозе.

    Ранее они не поехали с петербуржцами на третий подготовительный предсезонный сбор.

    «Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в команды Премьер-лиги», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

    Помимо этого, голкипер Егор Бабурин отправился на просмотр в «Рубин».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2018 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 17:03

      Там опять игроков 8-9, если не больше пойдут в аренду. Продать будет трудновато. "Динамо", "Уфа," "Рубин", "Урал", "Арсенал" могут пополнить игроки " Зенита" отданные в аренду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июля 2018, 16:09

      Богданыч начал разгребать Овгиевы конюшни.
      Дай бог со всем разберётся.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 июля 2018, 15:16

      отдайте их Уфе. Они в еврокубке пригодятся.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > Отчаянный Пердун 16 июля 2018, 18:05

      Согласен. Уфе могут пригодится некоторые игроки Зенита, которых хотят отдать в аренду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 июля 2018, 15:08

      Возобновляют футбольную карьеру? )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 16 июля 2018, 14:54

      Правильное решение. Игрокам нужна игровая практика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 16 июля 2018, 14:54

      Надо еще Болотного,Эрнани,Оздоева..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 14:41

      Незавидная судьба довольно неплохих футболистов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 16 июля 2018, 14:39

      Цаллагова, Юсупова в Динамо, Полоза в Ростов - всех по домам ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +984

      Чехов на Садовой > FanatSerj 16 июля 2018, 15:15

      Хрен там. Этого змея себе берите. В Ростове пресмыкающиеся не нужны.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > Чехов на Садовой 16 июля 2018, 15:31

      ой, да не в первый раз же, он и в Локо уже сбегал, но в данном случае думаю его Рубин вероятнее подберет, как и планировалось год назад.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > FanatSerj 16 июля 2018, 16:38

      в локо Полоз пригодился бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 16 июля 2018, 14:36

      Зениту надо избавиться от набранного сверх необходимости балласта, чтобы подняться выше к чемпионству.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 16 июля 2018, 14:36

      Да там человек 10 спокойно можно в аренду отдать и столько же продать, повадились в Питер за деньгой, ну теперь сдохните ныкаться по арендам, а после лавочка в ФНЛ родной окажеться, а насчет Юсупова и Цаллагова вроде уже они в Оренбурге играть будут, а 3его ждутв Туле

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11