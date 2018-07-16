«Зенит» отдаст в аренду Цаллагова, Юсупова и Полоза

Там опять игроков 8-9, если не больше пойдут в аренду. Продать будет трудновато. "Динамо", "Уфа," "Рубин", "Урал", "Арсенал" могут пополнить игроки " Зенита" отданные в аренду.
Трое футболистов «Зенита» могут покинуть команду этим летом.
Речь идет о защитнике Ибрагиме Цаллагове и полузащитниках Артуре Юсупове и Дмитрии Полозе.
Ранее они не поехали с петербуржцами на третий подготовительный предсезонный сбор.
«Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в команды Премьер-лиги», – сообщили в пресс-службе «Зенита».
Помимо этого, голкипер Егор Бабурин отправился на просмотр в «Рубин».