«Зенит» отдаст в аренду Цаллагова, Юсупова и Полоза

Трое футболистов «Зенита» могут покинуть команду этим летом.

Речь идет о защитнике Ибрагиме Цаллагове и полузащитниках Артуре Юсупове и Дмитрии Полозе.

Ранее они не поехали с петербуржцами на третий подготовительный предсезонный сбор.

«Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в команды Премьер-лиги», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Помимо этого, голкипер Егор Бабурин отправился на просмотр в «Рубин».