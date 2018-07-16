На ЧМ-2018 впервые с 1954 года была зафиксирована только одна нулевая ничья

Накануне состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

Во время проведения турнира была зафиксирована всего лишь одна нулевая ничья. Она пришлась на игру в заключительном туре группового этапа между сборными Франции и Дании.

Это лучший показатель в истории турнира после ЧМ-1954. В том розыгрыше Кубка мира не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей.