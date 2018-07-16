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    На ЧМ-2018 впервые с 1954 года была зафиксирована только одна нулевая ничья

    Накануне состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

    Во время проведения турнира была зафиксирована всего лишь одна нулевая ничья. Она пришлась на игру в заключительном туре группового этапа между сборными Франции и Дании.

    Это лучший показатель в истории турнира после ЧМ-1954. В том розыгрыше Кубка мира не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей.

    Источник: Opta

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    16.07.2018 09:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 июля 2018, 13:42

      Дания - единственная команда, с кем чемпионы мира потеряли очки!

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert > Danish Dynamite 16 июля 2018, 14:00

      Да уж Дания оказалась для Франции крепким орешком.

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июля 2018, 11:05

      и то этот матч был полу-договорняком, обе команды вала катали, но это бывает, не всегда 3-й матч в группе бывает нужен командам.

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > FanatSerj 16 июля 2018, 11:49

      Не фейр-плейер...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Всем привет, я тут время 16 июля 2018, 12:10

      наоборот "фейр-плейер" - честно договорились на ничью и никто никого не обманул )))

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 июля 2018, 09:57

      это россия надо еще один чм проводить

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > Igor Belousov 16 июля 2018, 10:09

      чтобы в России ввели крепостное право? не надо...бензин, ЖКХ, пенсионный возраст, налоги...всё за счёт народа!

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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Randy Ram 16 июля 2018, 10:36

      А кто сказал, что его отменяли, наивный)))

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 11:33

      По себе людей не судят)

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