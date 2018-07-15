Ракитич: «Французы забили четыре гола при трех ударах по воротам»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о поражении в финале ЧМ-2018 против Франции (2:4).

Мы играли лучше в первом тайме. Мы атаковали, но нам не повезло.

Французы забили четыре гола при трех ударах по воротам. Но я хочу поздравить Францию, она заслужила победу», – сказал Ракитич.

Франция стала чемпионом мира во второй раз в истории. Хорваты показали лучшее достижение на ЧМ за всю историю.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!