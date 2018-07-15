Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич: «Французы забили четыре гола при трех ударах по воротам»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о поражении в финале ЧМ-2018 против Франции (2:4).

    Мы играли лучше в первом тайме. Мы атаковали, но нам не повезло.

    Французы забили четыре гола при трех ударах по воротам. Но я хочу поздравить Францию, она заслужила победу», – сказал Ракитич.

    Франция стала чемпионом мира во второй раз в истории. Хорваты показали лучшее достижение на ЧМ за всю историю.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2018 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 15 июля 2018, 22:16

      Иван понимаю обидно, но и вы второй забили на удаче. И даже если скинуть пенальти французы всё равно победили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 июля 2018, 22:03

      Чего уже после драки кулаками махать?? А у Хорватии в плей-офф не было соперников уровня Уругвая, Бразилии и Бельгии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 15 июля 2018, 22:02

      Вы были лучше, но класс сделал своё дело. Франция отлично играет вторым номером а счёт 1-0 и 2-1 для этого идеально подходят. А также кол-во сыгранных минут и лишний день им только в плюс! Но надо признать что в Плофе они прошли очень хорошие команды (по сути все хорошие и прошли кроме Бразилии)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      anomalist > panmon 16 июля 2018, 01:02

      Они и так чудом прошли в финал, надо радоваться, это команда так и не победила в основное время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 21:57

      Математик...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11