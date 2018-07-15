Ракитич: «Французы забили четыре гола при трех ударах по воротам»

Иван понимаю обидно, но и вы второй забили на удаче. И даже если скинуть пенальти французы всё равно победили
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о поражении в финале ЧМ-2018 против Франции (2:4).
Мы играли лучше в первом тайме. Мы атаковали, но нам не повезло.
Французы забили четыре гола при трех ударах по воротам. Но я хочу поздравить Францию, она заслужила победу», – сказал Ракитич.
Франция стала чемпионом мира во второй раз в истории. Хорваты показали лучшее достижение на ЧМ за всю историю.
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!