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    Газзаев: «ЧМ-2018 – это прорыв для России: социальный, экономический, политический»

    Депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев пояснил, что, по его мнению, значит чемпионат мира-2018 для нашей страны. Экс-тренер считает соревнование прорывом.

    «Чемпионат мира прошел в идеальных условиях. Очень сожалею, что сегодня он завершается – хотел бы, чтобы он продолжался еще месяц. Он стал выдающимся за счет выступления нашей сборной, за счет того, что на чемпионат мира приехали миллионы болельщиков и увидели нашу страну.

    Мы месяц жили в эйфории большого футбольного праздника, и сейчас грустно, что он заканчивается. Но в финале мы еще раз насладимся мастерством команд и напряжением матча. Я еще раз хочу поздравить всех с этим чемпионатом мира.

    Чемпионат дал нам великолепную спортивную инфраструктуру, очень много объектов социальной значимости – гостиницы, дороги, аэропорты, в некоторых городах провели метро. Сотни тысяч людей получили рабочие места.

    Фактически это огромный прорыв – и социально-экономический, и политический, а про спортивный я уже и не говорю, это было мероприятие планетарного масштаба», – сказал депутат.

    Финальный матч начнется в 18:00 по Москве.

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2018 13:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 июля 2018, 10:53

      Куда же это тебя бедолагу прорвало? Посмотри на митинги в Омске и Новосибирске, а это только начало.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 июля 2018, 19:20

      А что в период ЧМ наметился рост ВВП по стране?!....возможно вырос авторитет нашего ВВП перед встречей с Трампушкой...)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 17:14

      не пойму ...почему такие лизоблюды вылезают на верх ? Неужели нет людей которые могут это сказать ему в лицо ?!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 17:11

      Прорыв то прорыв. А как теперь быть с высокой арендной стоимостью новых стадионов?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июля 2018, 16:46

      Газзаев очень верно всё сказал,провидчески.Пошёл я сегодня за продуктами,-всё нормально.Возвращаюсь на свой бульвар-ёшкин кот!- Прорвало,как Газзаев озвучил ! -Огромный прорыв !Течёт канализация сверху ,от "Пятёрочки"!Пришлось идти наверх,чтобы пройти по сухому.И тут я оказался вовремя: несознательные голуби пьют и купаются в мутном,вонючем потоке из под крышки колодца!Пришлось спугнуть политически незрелых птиц ,сдобрив свои действия словами: Как вам не стыдно страну позорить,ведь ещё не все иностранцы уехали! Прохожие были солидарны со мной,что лишний раз подчёркивает,что ЧМ сплотил наш народ для огромного прорыва.Планетарного.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 июля 2018, 16:38

      Прорыв это может сильно, но точно импульсное движение вперед.
      Как хорошо, что все оставившие коменты принципиальные и честные люди, побольше б таких в России, а воруют, распиливают и взятки берут только у нас, но другие.
      И плохо что стоит только человеку похвалить власть, его с гомном смешают, забыв былые заслуги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 15 июля 2018, 15:20

      Молчал бы усатый ЖОПОЛИЗ

      4
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 15 июля 2018, 15:19

      где то действительно прорвало

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 июля 2018, 15:18

      Прорыв из будки не означает мнимую свободу..

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 июля 2018, 15:07

      Пёс смердящий...

      1
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