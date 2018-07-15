Газзаев: «ЧМ-2018 – это прорыв для России: социальный, экономический, политический»

Депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев пояснил, что, по его мнению, значит чемпионат мира-2018 для нашей страны. Экс-тренер считает соревнование прорывом.

«Чемпионат мира прошел в идеальных условиях. Очень сожалею, что сегодня он завершается – хотел бы, чтобы он продолжался еще месяц. Он стал выдающимся за счет выступления нашей сборной, за счет того, что на чемпионат мира приехали миллионы болельщиков и увидели нашу страну.

Мы месяц жили в эйфории большого футбольного праздника, и сейчас грустно, что он заканчивается. Но в финале мы еще раз насладимся мастерством команд и напряжением матча. Я еще раз хочу поздравить всех с этим чемпионатом мира.

Чемпионат дал нам великолепную спортивную инфраструктуру, очень много объектов социальной значимости – гостиницы, дороги, аэропорты, в некоторых городах провели метро. Сотни тысяч людей получили рабочие места.

Фактически это огромный прорыв – и социально-экономический, и политический, а про спортивный я уже и не говорю, это было мероприятие планетарного масштаба», – сказал депутат.

Финальный матч начнется в 18:00 по Москве.