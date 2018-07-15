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  • Газзаев: «ЧМ-2018 – это прорыв для России: социальный, экономический, политический»

Газзаев: «ЧМ-2018 – это прорыв для России: социальный, экономический, политический»

15 июля 2018, 13:42
14

Депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев пояснил, что, по его мнению, значит чемпионат мира-2018 для нашей страны. Экс-тренер считает соревнование прорывом.

«Чемпионат мира прошел в идеальных условиях. Очень сожалею, что сегодня он завершается – хотел бы, чтобы он продолжался еще месяц. Он стал выдающимся за счет выступления нашей сборной, за счет того, что на чемпионат мира приехали миллионы болельщиков и увидели нашу страну.

Мы месяц жили в эйфории большого футбольного праздника, и сейчас грустно, что он заканчивается. Но в финале мы еще раз насладимся мастерством команд и напряжением матча. Я еще раз хочу поздравить всех с этим чемпионатом мира.

Чемпионат дал нам великолепную спортивную инфраструктуру, очень много объектов социальной значимости – гостиницы, дороги, аэропорты, в некоторых городах провели метро. Сотни тысяч людей получили рабочие места.

Фактически это огромный прорыв – и социально-экономический, и политический, а про спортивный я уже и не говорю, это было мероприятие планетарного масштаба», – сказал депутат.

Финальный матч начнется в 18:00 по Москве.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1531652907
Валерий Георгиевич, это продолжение вашего выступления на прямой линии с Путиным???
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val-berezko
1531653449
Наш новый великий политик. Один-поднявшись на футболе-уже строит и развивает регионы. У нас еще много дыр куда можно пристроиться.
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андрей андреев
1531655240
"это огромный прорыв – и социально-экономический, и политический" Социально-зкономический. Поднятие цен на жкх, ндс 20%,повышение пенсионного возраста. Политический.Запрет митингов на время проведения ЧМ,что бы вдруг иностранцы не увидели тысячи недовольных повышением пенс.возраста. "Сотни тысяч людей получили рабочие места". И потеряют их после завершения ЧМ
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prezent2017
1531655962
Прорыв на 600 лярдов в минус.
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Project Бабангида
1531657174
где то действительно прорвало
Ответить
омск55
1531657255
Молчал бы усатый ЖОПОЛИЗ
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yorgenbarenz
1531662363
Газзаев очень верно всё сказал,провидчески.Пошёл я сегодня за продуктами,-всё нормально.Возвращаюсь на свой бульвар-ёшкин кот!- Прорвало,как Газзаев озвучил ! -Огромный прорыв !Течёт канализация сверху ,от "Пятёрочки"!Пришлось идти наверх,чтобы пройти по сухому.И тут я оказался вовремя: несознательные голуби пьют и купаются в мутном,вонючем потоке из под крышки колодца!Пришлось спугнуть политически незрелых птиц ,сдобрив свои действия словами: Как вам не стыдно страну позорить,ведь ещё не все иностранцы уехали! Прохожие были солидарны со мной,что лишний раз подчёркивает,что ЧМ сплотил наш народ для огромного прорыва.Планетарного.
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zigbert
1531663892
Прорыв то прорыв. А как теперь быть с высокой арендной стоимостью новых стадионов?
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САДЫЧОК
1531664041
не пойму ...почему такие лизоблюды вылезают на верх ? Неужели нет людей которые могут это сказать ему в лицо ?!
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a-rakhmatov
1531671638
А что в период ЧМ наметился рост ВВП по стране?!....возможно вырос авторитет нашего ВВП перед встречей с Трампушкой...)))
Ответить
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