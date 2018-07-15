Premium Sport: «Рома» согласовала контракт с вратарем «ПСЖ» Ареоля

Вратарь «ПСЖ» Альфонсе Ареоля может продолжить карьеру в «Роме». По информации Premium Sport, итальянцы уже договорились с футболистом о личном пятилетнем контракте.

Агентом голкипера является Мино Райола, который и убедил француза согласиться на условия римлян.

Позиция парижан по поводу ухода Ареоля пока неизвестна. Вратарь находится в системе «ПСЖ» с 2010 года, два раза выиграл с клубом чемпионат страны.