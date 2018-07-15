Premium Sport: «Рома» согласовала контракт с вратарем «ПСЖ» Ареоля

Пошла какая-то цепная реакция. Правда пока что только на уровне слухов, но всё же. Куртуа в Реал
В Челси Алиссон
В Рому Ареола
В ПСЖ кто??? Навас?
Что-то мне в такой балаган не верится. ПСЖ не будет продавать Ареоля, если не купит топ-вратаря под основу. Пока что этого что-то не наблюдается.
Вратарь «ПСЖ» Альфонсе Ареоля может продолжить карьеру в «Роме». По информации Premium Sport, итальянцы уже договорились с футболистом о личном пятилетнем контракте.
Агентом голкипера является Мино Райола, который и убедил француза согласиться на условия римлян.
Позиция парижан по поводу ухода Ареоля пока неизвестна. Вратарь находится в системе «ПСЖ» с 2010 года, два раза выиграл с клубом чемпионат страны.