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    Premium Sport: «Рома» согласовала контракт с вратарем «ПСЖ» Ареоля

    Вратарь «ПСЖ» Альфонсе Ареоля может продолжить карьеру в «Роме». По информации Premium Sport, итальянцы уже договорились с футболистом о личном пятилетнем контракте.

    Агентом голкипера является Мино Райола, который и убедил француза согласиться на условия римлян.

    Позиция парижан по поводу ухода Ареоля пока неизвестна. Вратарь находится в системе «ПСЖ» с 2010 года, два раза выиграл с клубом чемпионат страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 13:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2018, 14:11

      Пошла какая-то цепная реакция. Правда пока что только на уровне слухов, но всё же. Куртуа в Реал
      В Челси Алиссон
      В Рому Ареола
      В ПСЖ кто??? Навас?
      Что-то мне в такой балаган не верится. ПСЖ не будет продавать Ареоля, если не купит топ-вратаря под основу. Пока что этого что-то не наблюдается.

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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW > Cules2013 15 июля 2018, 15:02

      Туда так-то Буффон перешёл

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > PFC CSKA MOSCOW 15 июля 2018, 20:54

      на скамейку полу-тренером.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 июля 2018, 13:52

      По ходу Алиссона всё-таки забирают. По качеству в минус, но на уровне Серии А вполне сможет себя проявить.

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