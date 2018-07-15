Куртуа: «Не исключаю перехода в «Реал»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что может перейти в «Реал».

«Поговорю со своим агентом и узнаю, какие есть варианты. Могу остаться в «Челси». Мне нравится Лондон. Люди вечно жалуются на то, что игроки не соблюдают контракты, но ведь не все же.

Не думаю, что в случае непродления контракта такого вратаря, как я, посадят на скамейку запасных. Не исключаю перехода в «Реал»? Нет», – сказал Куртуа.

Мадридский клуб предлагает за вратарь 35 миллионов евро. «Челси» хочет 50.