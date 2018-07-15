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    Куртуа: «Не исключаю перехода в «Реал»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что может перейти в «Реал».

    «Поговорю со своим агентом и узнаю, какие есть варианты. Могу остаться в «Челси». Мне нравится Лондон. Люди вечно жалуются на то, что игроки не соблюдают контракты, но ведь не все же.

    Не думаю, что в случае непродления контракта такого вратаря, как я, посадят на скамейку запасных. Не исключаю перехода в «Реал»? Нет», – сказал Куртуа.

    Мадридский клуб предлагает за вратарь 35 миллионов евро. «Челси» хочет 50.

    Источник: Marca

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    15.07.2018 07:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 12:59

      Ничего не скажешь ,вратарь классный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 15 июля 2018, 09:07

      Мадридский клуб предлагает за вратарь 35 миллионов евро

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 07:15

      Заканчивается ЧМ по футболу и начинается ЧМ по трансферам... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 15 июля 2018, 09:27

      В какой-то степени это можно даже назвать " крысиные бега"...

      1
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