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    «Реал» заплатит за Куртуа 35 миллионов. «Челси» хочет 50

    Голкипер «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа в летнее трансферное окно пополнит состав «Реала», сообщает El Chiringuito.

    Мадридский клуб долгое время следит за бельгийцем. Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает за 26-летнего футболиста 35 миллионов евро. После подписания контракта с ним, на трансфер будет выставлен Кейлор Навас.

    В «Челси» оценивают своего игрока в 50 миллионов евро. Контракт бельгийского голкипера с клубом рассчитан до конца середины 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 11:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:50

      За Куртуа можно дать и побольше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 13 июля 2018, 16:19

      Думаю зимой Куртуа сядет на банку ) А следующим летом РЕАЛ заберет его даром.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 июля 2018, 15:39

      Обойдутся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июля 2018, 15:23

      Вот чем лучше Куртуа за 50 своего Наваса?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Cules2013 13 июля 2018, 16:20

      не чем _)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 13 июля 2018, 14:49

      было бы не плохо))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      МВС 13 июля 2018, 13:44

      За Куртуа 50 Лямов?! Не смешите.он стоит вразы больше.

      2
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      Рейтинг: +57

      Ailend 13 июля 2018, 13:37

      Чё то много вратарей у Реала будет..

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 13:01

      Рома продолжает жадничать...

      0
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