«Реал» заплатит за Куртуа 35 миллионов. «Челси» хочет 50

Голкипер «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа в летнее трансферное окно пополнит состав «Реала», сообщает El Chiringuito.

Мадридский клуб долгое время следит за бельгийцем. Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает за 26-летнего футболиста 35 миллионов евро. После подписания контракта с ним, на трансфер будет выставлен Кейлор Навас.

В «Челси» оценивают своего игрока в 50 миллионов евро. Контракт бельгийского голкипера с клубом рассчитан до конца середины 2019 года.