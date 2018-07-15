Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму

Главный тренер «Милана» Дженнарро Гаттузо фигурирует в деле по отмыванию денег.

Он владел 35% акций свинофермы, которая обанкротилась в 2014 году. Гаттузо купил акции в 2011 году, и продал их в 2013 – за несколько месяцев до банкротства фермы.

«Мистер Гаттузо никогда не играл ключевой роли в этой компании. У него только была часть акций», – заявил адвокат итальянца.

Всего в списке подозреваемых 45 человек.