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    Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму

    Главный тренер «Милана» Дженнарро Гаттузо фигурирует в деле по отмыванию денег.

    Он владел 35% акций свинофермы, которая обанкротилась в 2014 году. Гаттузо купил акции в 2011 году, и продал их в 2013 – за несколько месяцев до банкротства фермы.

    «Мистер Гаттузо никогда не играл ключевой роли в этой компании. У него только была часть акций», – заявил адвокат итальянца.

    Всего в списке подозреваемых 45 человек.

    Источник: Football Italia

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    15.07.2018 01:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 12:36

      Вряд ли Дженнарро занимался этими махинациями. До свинарника ли ему было. В Милане и без этого проблем хватает. А вот виновных надо выявить и наказать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 15 июля 2018, 10:56

      Шутки про "Спартак" уже были?

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 09:35

      Лучше бы прачечную купил,хоть на отмывание похоже бы было...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 15 июля 2018, 08:51

      А где отмывание?

      1
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