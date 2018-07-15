Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму

Вряд ли Дженнарро занимался этими махинациями. До свинарника ли ему было. В Милане и без этого проблем хватает. А вот виновных надо выявить и наказать.
Главный тренер «Милана» Дженнарро Гаттузо фигурирует в деле по отмыванию денег.
Он владел 35% акций свинофермы, которая обанкротилась в 2014 году. Гаттузо купил акции в 2011 году, и продал их в 2013 – за несколько месяцев до банкротства фермы.
«Мистер Гаттузо никогда не играл ключевой роли в этой компании. У него только была часть акций», – заявил адвокат итальянца.
Всего в списке подозреваемых 45 человек.