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    Лаудруп: «Я говорил с Азаром. Он готовится к переходу в «Реал»

    Экс-футболист «Челси» Бриан Лаудруп считает, что полузащитник лондонцев Эден Азар готов присоединиться к «Реалу».

    «Я говорил с Азаром несколько дней назад. Он готовится к переходу в «Реал». И это хороший шаг как для него, так и для мадридского клуба.

    На чемпионате мира в России он вновь доказал, насколько хорош», – сказал Лаудруп.

    Ранее сообщалось, что бельгиец может заменить в «Реале» Криштиану Роналду, перешедшего в «Ювентус».

    Источник: Tribalfootball

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    14.07.2018 18:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 июля 2018, 23:16

      на данный момент рад был бы его приходу. Азар по своему хорош, но он не бомбардир. За вроде и забивает, но как-то редко, не заточен будто, или просто не везло в этих играх. Прорваться по центру да. дриблинг да, но все-равно играет так будто он не нападающий, ну и статистика голов.. .скажем так не впечатляет особо. Ну прост ообычная стата, как у бензема, мораты, или бэйла с пропущенным 70% сезоном. Но не факт, что это его максимум.. может в челси просто не его футбол. Но реалу нужен игрок который в след сезоне забьет уже 30

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 20:45

      Для Реала конечно это хорошее приобретение.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2018, 19:46

      очень даже достоин, один лучших на ЧМ и вообще в последние сезоны сделал большой шаг в прогрессе.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 19:26

      Азар заметно усилит "Реал", если его Рома продаст. Будет выжигать середину поля и разгонять атаку как и завершать её. На этом ЧМ он один из лучших игроков. А в "Реале" с Лукой, Асенсио, Кроосом, Иско и Каземиро это будет бомба, а не середина поля.

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Рубик Докоян 14 июля 2018, 21:18

      Только он не в Роме, а в Челси)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Майор Дзагоев 14 июля 2018, 21:52

      ))) Когда я пишу Рома я имею виду Абрамовича, кто читает чаще мои посты тот знает, а если я пишу "Рома", то это клуб. Где кто и как играет, поверь мне на слово я знаю с 1960г.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Рубик Докоян 14 июля 2018, 22:02

      Извини, уважаемый, не учел такой момент)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Майор Дзагоев 14 июля 2018, 22:05

      Да без проблем. Я клубы всегда выделяю в кавычки, если только не пишу впопыхах, много отвечая.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Рубик Докоян 14 июля 2018, 23:10

      Вам что, лет 80?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DeStar 14 июля 2018, 23:18

      Дай бог дожить до этих лет. ))) Я 1952г выпуска. Телик смотрю с 1956г., но помню только мультики и некоторые фильмы. А вот с 1960г. хорошо уже помню кого видел не только в футболе. Например мой детский пытливый ум уже тогда мог различить московское "Торпедо" от остальных команд. И несмотря, что был и остаюсь болельщиком "Шахтёра", а с 1998г и " Зенита", "Торпедо начало 60-х годов моя любимая играющая команда. Я события 60-70х годов лучше помню, чем 90-х и нулевые нынешние.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Рубик Докоян 15 июля 2018, 01:44

      ну я конечно не лезу и все такое. Но видимо я в другом мире жил) я конечно молодой, 92 года выпуска, и даже я в свои 10 помню. что у меня в беларуси в то время по телеку блин было 3 канал, ртр онт и еще ств по моему. В детстве, потом уже пошли тарелки нтв плюс там какой-то триколор и прочее)) очень удивляюсь , когда человек заявляет что он с 2-5-10 лет пол века назад смотрел футбол и все знает и все помнит) я вообще походу футбол стал смотреть лет с 16, и это при том, что я обожал играл и даже какое-то время ходил в футбольную школу своего родного городка( правда не долго) но тогда я знал только имена топ клубов и 10-20 игроков) не любил смотреть футбол)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DeStar 15 июля 2018, 07:07

      Я когда жил в Донбассе, то думал, что все так живут. А когда призвался в Нагорный Карабах служить, то увидел такую нищету. Были ребята с Урала, которые мяса не ели, а только консервы, молока не пили. Я вспоминаю то ТВ и удивляюсь как могли всё показывать по Центральному. Все виды спорта, с 1964г. смотрю и помню все ОИ как летние так и зимние. У нас ещё было своё областное ТВ, потом раскрутилось республиканское УТ-1 и УТ-2. Я был и остаюсь телеманом. Даже в юности и молодости прежде чем назначить свидание и договориться о встрече с подругами, я смотрел программу телепередач, чтобы в этот день не было футбола и хоккея. Мог уходить с уроков, как было в 1964г когда в хоккей играли СССР и Чехословакия в 16-00, а я занимался с 14-00. Пропускал занятия в институте в 70-е годы. Спорт у меня всегда был на первом месте. ))) Я много читал, все спортивные газеты и другие где были заметки о спорте. Мог назвать состав многих ведущих команд в игровых видах спорта как и по боксу, борьбе, шахматам, штанге, гимнастике и т.д. Была очень хорошая память. В 14 лет я знал все столицы мира государств и отвечал на спор в стиле блиц. Мне столицу-я государство, государство- я тут же столицу. Молва по школе быстро разлетелась и на переменке стали подходить со списком, чтобы меня проверить. ))) На память и сейчас не жалуюсь. Она мне и в работе помогала в своё время. Наступил на мозоль и нахлынули воспоминания, потому так много отвечаю. )))

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 июля 2018, 19:21

      Если он,то не кто туда не достоин

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