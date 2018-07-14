Лаудруп: «Я говорил с Азаром. Он готовится к переходу в «Реал»

на данный момент рад был бы его приходу. Азар по своему хорош, но он не бомбардир. За вроде и забивает, но как-то редко, не заточен будто, или просто не везло в этих играх. Прорваться по центру да. дриблинг да, но все-равно играет так будто он не нападающий, ну и статистика голов.. .скажем так не впечатляет особо. Ну прост ообычная стата, как у бензема, мораты, или бэйла с пропущенным 70% сезоном. Но не факт, что это его максимум.. может в челси просто не его футбол. Но реалу нужен игрок который в след сезоне забьет уже 30
Экс-футболист «Челси» Бриан Лаудруп считает, что полузащитник лондонцев Эден Азар готов присоединиться к «Реалу».
«Я говорил с Азаром несколько дней назад. Он готовится к переходу в «Реал». И это хороший шаг как для него, так и для мадридского клуба.
На чемпионате мира в России он вновь доказал, насколько хорош», – сказал Лаудруп.
Ранее сообщалось, что бельгиец может заменить в «Реале» Криштиану Роналду, перешедшего в «Ювентус».