Лаудруп: «Я говорил с Азаром. Он готовится к переходу в «Реал»

Экс-футболист «Челси» Бриан Лаудруп считает, что полузащитник лондонцев Эден Азар готов присоединиться к «Реалу».

«Я говорил с Азаром несколько дней назад. Он готовится к переходу в «Реал». И это хороший шаг как для него, так и для мадридского клуба.

На чемпионате мира в России он вновь доказал, насколько хорош», – сказал Лаудруп.

Ранее сообщалось, что бельгиец может заменить в «Реале» Криштиану Роналду, перешедшего в «Ювентус».