Спортивный директор «Ромы»: «Алисон летом никуда не уйдет»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи прокомментировал информацию, что его клуб имеет несколько предложений по вратарю Алисону. По словам функционера, ни на одно из них не будет положительного ответа.

«В первую очередь мы думаем об интересе команды. Алисон продолжит играть за «Рому». О предложениях будем думать, когда решим продать бразильца», – сказал Мончи.

Алисон выступает за римлян с 2016 года.