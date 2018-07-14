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    Мбаппе: «Если сборная Франции выиграет ЧМ-2018, никто не вспомнит, что у нас много темнокожих»

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказал точку зрения касательно происхождения некоторых футболистов команды. Ранее на это обращали внимание хорваты в преддверии финала чемпионата мира-2018.

    «Меня не обижают такие разговоры. Если мы выиграем чемпионат мира, никто не вспомнит, что в составе было много темнокожих», – считает парижанин, чьи слова приводит Le Monde.

    Финал состоится 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2018 09:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 14 июля 2018, 19:30

      Белый хорвацькiй чуловiк против черного афро-французского человека.
      Интрига, однако.
      Чтобы приняли и простили, надо черному человеку выносить хорвацького чуловiка с разницей в в 3-4 мяча. Чтобы никаких сомнений не было.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 16:40

      Так может сделать любая страна и ничего тут не поделаешь.

      4
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 14 июля 2018, 16:09

      Франция - чёрний петух

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 июля 2018, 16:01

      Вспомнят,вспомнят.))Хитромудрые французики на чужом кую в рай уже не первый раз заехали.Сборная Африки....

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 июля 2018, 14:22

      Темнокожие практически во всех западно европейских футбольных командах играют....

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 июля 2018, 14:18

      Вот они сами начинают говорить , раскручивают эту тему, а потом нас начинают обвинять в расизме. Да русские самая толерантная нация. Всех терпим и молчим. А харваты сами за себя пусть отвечают.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июля 2018, 11:59

      Да ладно... Сам Мбаппе родился во Франции, хоть и мулат. Отец - негр, выходец из Камеруна, ставший во Франции футбольным тренером. Но, как я понимаю, там в сборной далеко не все такие французы...

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 14 июля 2018, 11:16

      Цвет кожи вообще не смущает. Он бы смущал, если бы Франция сегодня была вся белая, а команда, извините, черная. А так.. она отражает ту Францию, которая есть сегодня. И это уже не футбольная, а политическая проблема. Однако смущают "истории" игроков. Крайне важно, чтобы игроки национальной сборной рождались на той земле, за которую играют, сразу входя в гражданство, а не когда то там получая его.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 июля 2018, 11:09

      Эта Франция "темнее",чем в 98))
      Об этом не то что вспоминать или забывать будут, об этом просто все знают, вот и все..

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 июля 2018, 10:16

      Но rasism! Франция вся белая для своих

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Полная Канистра 14 июля 2018, 10:40

      всё белее и белее

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