Белый хорвацькiй чуловiк против черного афро-французского человека.
Интрига, однако.
Чтобы приняли и простили, надо черному человеку выносить хорвацького чуловiка с разницей в в 3-4 мяча. Чтобы никаких сомнений не было.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказал точку зрения касательно происхождения некоторых футболистов команды. Ранее на это обращали внимание хорваты в преддверии финала чемпионата мира-2018.
«Меня не обижают такие разговоры. Если мы выиграем чемпионат мира, никто не вспомнит, что в составе было много темнокожих», – считает парижанин, чьи слова приводит Le Monde.
Финал состоится 15 июля.