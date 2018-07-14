Мбаппе: «Если сборная Франции выиграет ЧМ-2018, никто не вспомнит, что у нас много темнокожих»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказал точку зрения касательно происхождения некоторых футболистов команды. Ранее на это обращали внимание хорваты в преддверии финала чемпионата мира-2018.

«Меня не обижают такие разговоры. Если мы выиграем чемпионат мира, никто не вспомнит, что в составе было много темнокожих», – считает парижанин, чьи слова приводит Le Monde.

Финал состоится 15 июля.