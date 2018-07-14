Клопп: «Ливерпуль» идеально подходит для Шакири»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание контракта с полузащитником Джерданом Шакири. Футболист перешел из «Сток Сити», покинувшего АПЛ по итогам прошлого сезона.

«В этой сделке нужно было действовать быстро, что мы и сделали. Думать не пришлось. У швейцарца есть скорость и ряд других умений. Мы бросили Джердану новый вызов. Считаю, что «Ливерпуль» – идеальный клуб для Шакири», – сказал немец.

Сумма трансфера – 13,75 миллиона евро.