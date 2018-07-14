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    Клопп: «Ливерпуль» идеально подходит для Шакири»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание контракта с полузащитником Джерданом Шакири. Футболист перешел из «Сток Сити», покинувшего АПЛ по итогам прошлого сезона.

    «В этой сделке нужно было действовать быстро, что мы и сделали. Думать не пришлось. У швейцарца есть скорость и ряд других умений. Мы бросили Джердану новый вызов. Считаю, что «Ливерпуль» – идеальный клуб для Шакири», – сказал немец.

    Сумма трансфера – 13,75 миллиона евро.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    14.07.2018 06:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1307

      21082014 14 июля 2018, 13:08

      очень удачный трансфер,уверен.самый возвраст,техничен,атлет,опыт выступлений за топ клубы,основной игрок сборной Швейцарии..ну,и сумма трансфера,конечно,удивительна..успехов!

      7
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 июля 2018, 10:18

      В Баварии не дали или не взял - смогЁт ли тут ?

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 14 июля 2018, 09:34

      Отличный трансфер дабы подстегивать того же Мане, дабы не расслаблялся.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 07:08

      Полагаю, что "Ливер" ещё усилится. Самая проблемная позиция воротник и защитные порядки. Но пока Клопп решил довериться прежним вратарям.

      5
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Рубик Докоян 14 июля 2018, 07:21

      Не сказал бы, что с вратарем совсем проблемы. С Миньоле вполне можно ехать.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 14 июля 2018, 07:24

      Как далеко только... ))) В прошедшем сезоне воротники достаточно там начудили.

      4
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg > Рубик Докоян 14 июля 2018, 12:28

      Доброго дня!если вратарь куплен не будет—успехов Ливерпулю можно окончательно перестать ожидать.продолжать доверять—дело хорошее и нужное,но не в этом случае.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vladarg 14 июля 2018, 12:35

      Приветствую ! Согласен, у нас есть пример Валеры по Джанаеву и Песьякову. Как у "Ливера" получится не знаю, может и вдохновятся парни доверием Клоппа. Но многие клубы зная их проблему с воротниками, накручивают по ним для них цену.

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg > Рубик Докоян 14 июля 2018, 12:40

      Полностью согласен.Кариусу в аренде бы окрепнуть,заодно будет видно стоит он чего или совсем пропащий..ошибки бывают абсолютно у всех,но Ливерпуль натерпелся уже от вратарский косяков на долгие годы вперёд.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vladarg 14 июля 2018, 12:43

      Безусловно, причём в таких матчах, где многое решалось. "Ливер" сейчас вышел на такой уровень, что может много добиться в ЛЧ. И надёжный воротник просто необходим.

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