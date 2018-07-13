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    Витсель: «Франция победит хорватов в финале чемпионата мира-2018»

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дал прогноз на финал чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Экс-зенитовец предсказал победу французов.

    «Не думаю, что я буду смотреть финал чемпионата мира. Мы будем проводить время с болельщиками в Бельгии и своими семьями.

    Что касается фаворита, то финал — особенный матч, непредсказуемый. Думаю, Франция всe-таки победит», – сказал игрок.

    Матч состоится 15 июля. Начало – в 18:00 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2018 19:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 15:07

      Как же не посмотреть финал Аксель. Я думаю болельщики пойдут тебе навстречу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 13 июля 2018, 19:49

      Не спеши !
      Англичане,тоже по другому мыслили )

      3
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ВетеR 13 июля 2018, 23:07

      бриты похоже ваще ничего не думали)особенно защитники

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