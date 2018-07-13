Витсель: «Франция победит хорватов в финале чемпионата мира-2018»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дал прогноз на финал чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Экс-зенитовец предсказал победу французов.

«Не думаю, что я буду смотреть финал чемпионата мира. Мы будем проводить время с болельщиками в Бельгии и своими семьями.

Что касается фаворита, то финал — особенный матч, непредсказуемый. Думаю, Франция всe-таки победит», – сказал игрок.

Матч состоится 15 июля. Начало – в 18:00 по Москве.