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    Болельщики «Челси» возмущены тем, как клуб объявил об отставке Конте. Лондонцы даже не поблагодарили тренера

    Сегодня «Челси» объявил об увольнении с поста главного тренера Антонио Конте.

    Тот, как лондонцы попрощались со специалистом, вызвало волну негатива у болельщиков синих в твиттере. Поклонники команды возмущены тем, что клуб даже не поблагодарил Конте.

    В заявлении «Челси» сказано: «Мы желаем Антонио всяческих успехов в его будущей карьере». Полное клубное сообщение об уходе тренера состоит всего из 52 слов.

    Под руководством Конте лондонцы выиграли АПЛ и Кубок Англии.

    Источник: Squawka Football

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    13.07.2018 15:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 13:11

      Нехорошо поступили. Все таки при нем команда взяла титул "Чемпиона". О хорошем как то быстро все забывается. Конте заслуживает большего.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:53

      конечно нехорошо, но не он первый с кем так поступили, это когда тренера хотят заполучить стараются уважить а когда хотят убрать то уже никаких почестей выказывать не собираются, хотя бывают и исключения. все зависит от руководства и владельца.

      4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 июля 2018, 17:55

      Это проста не по человеческий изгнание

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 13 июля 2018, 16:56

      Увольнение чисто по-русски!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 июля 2018, 16:36

      Я думаю причина в том, что со стороны Конте было слишком много вые*онов. Вот видимо и доконал руководство

      2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Lester84 13 июля 2018, 17:16

      Смотря что, называть *********... Конте отличный тренер и всего лишь хотел усиления состава, после победы в АПЛ, а получил крайне средние трансферы, да понты со стороны всяких Фабрегасов, которые уже не тянут топ уровень, при том сливают тренера... поглядим теперь, что будет с Челси, возможно это новый период клуба, на пару лет, без побед, особенно если в нападении останутся Мората и Жиру...

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 июля 2018, 16:15

      Какая то странная ситуация , ещё по моему в конце апреля все прекрасно понимали ,что он уходит из Челси ,такое ощущение, что в клубе поэтому забыли устроить прощание с Антонио , а когда поняли ,что через месяц начинается чемпионат, а официально Конте по прежнему главный тренер спохватились ,
      но тут уже не до прощаний.

      5
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 16:06

      Рома хам...

      2
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