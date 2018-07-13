Болельщики «Челси» возмущены тем, как клуб объявил об отставке Конте. Лондонцы даже не поблагодарили тренера

Сегодня «Челси» объявил об увольнении с поста главного тренера Антонио Конте.

Тот, как лондонцы попрощались со специалистом, вызвало волну негатива у болельщиков синих в твиттере. Поклонники команды возмущены тем, что клуб даже не поблагодарил Конте.

В заявлении «Челси» сказано: «Мы желаем Антонио всяческих успехов в его будущей карьере». Полное клубное сообщение об уходе тренера состоит всего из 52 слов.

Под руководством Конте лондонцы выиграли АПЛ и Кубок Англии.