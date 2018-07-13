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    «Тоттенхэм» согласен отпустить Алдервейрелда в «Манчестер Юнайтед» за 68 миллионов

    Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, скорее всего, сменит команду этим летом.

    Клуб не смог договориться с бельгийцем о продлении контракта, истекающего в 2019 году. Поэтому лондонцы готовы отпустить футболиста в «Манчестер Юнайтед» за 68 миллионов евро, чтобы заработать на его продаже.

    Изначально «Тоттенхэм» просил у манкунианцев 85 миллионов, но с этой суммой переговоры заходят в тупик.

    Стороны намерены обсудить условия сделки после завершения чемпионата мира-2018.

    Источник: Daily Mail

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    13.07.2018 15:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 13 июля 2018, 17:57

      Бред, в Англии количество желтых газетенок, как и в России,а Daily Mail тот еще мусор, там 99% это домыслы и мечты журналистов, так, что уверен это фэйковые новости. Самое смешное они же по моему еще вчера писали, что за 50£ будут покупать Магуаера из Лестера -)))

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 июля 2018, 17:03

      Всё правильно. МЮ если кого хочет, то не скупится, а в ТТХ ещё при Харе Рэднаппе начали зарабатывать на уходе футболистов хорошо раскрывшихся в команде. Он один из столбов обороны, но на скамейке запасных всегда есть свои парни из академии, а эту сумма покроет и нового защитника в ротацию и расширит атакующую линию в центре поля. И Тоби лучше Маркуса Рохо, Жозе этто понимает, потому и торгуется. Тут бы Триппьера не забрали, вот это потеря, а Тоби не особо, так как за него уже колумбиец бегает Санчес.

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      Рейтинг: +545

      T_REX 13 июля 2018, 16:12

      8й центральный дефф, автобус

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 июля 2018, 15:42

      За год до окончания контракта?! Пфф, 30 максимум.

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      Рейтинг: +392

      A-Den 13 июля 2018, 15:32

      Как президент Тоттенхэма дела никто не ведет - 68 за Алдервейрельда!

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