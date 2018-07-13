«Тоттенхэм» согласен отпустить Алдервейрелда в «Манчестер Юнайтед» за 68 миллионов

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, скорее всего, сменит команду этим летом.

Клуб не смог договориться с бельгийцем о продлении контракта, истекающего в 2019 году. Поэтому лондонцы готовы отпустить футболиста в «Манчестер Юнайтед» за 68 миллионов евро, чтобы заработать на его продаже.

Изначально «Тоттенхэм» просил у манкунианцев 85 миллионов, но с этой суммой переговоры заходят в тупик.

Стороны намерены обсудить условия сделки после завершения чемпионата мира-2018.