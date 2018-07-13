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    Число подписчиков Кутепова в инстаграме во время ЧМ-2018 увеличилось на 491%

    Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов стал лидером среди всех игроков национальной команды по процентному приросту подписчиков в инстаграме.

    За время чемпионата мира-2018 на него подписалось 30 тысяч 929 человек. Это 491% прироста.

    Вторым среди спартаковских «сборников» стал Роман Зобнин – 87 тысяч человек (98,7%). Третье место у Александра Самедов – 56 тысяч 636 человек (56,03%).

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.07.2018 13:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 12:18

      Это хорошо ,хотя гордится надо не подписчиками а игрой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 14 июля 2018, 00:00

      Вы новости ищите, А не сколько подписчиков у них стало, вообще пох сколько у кого их!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 13 июля 2018, 19:13

      Как же противно слышать, что критерием успешности ныне является число подписчичков в соцсетях. Полный примитивизм и эскапизм.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июля 2018, 18:58

      Слава она такая.
      Как бы Илья болезнь медных труб не подхватил.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 13 июля 2018, 17:39

      Популярный стал епта,ваще!

      3
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 13 июля 2018, 16:25

      Что за хрень вы постите??? Кому это вообще интересно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 13 июля 2018, 15:03

      Тут важнее, чтобы Бузова не откликнулась)))

      6
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 июля 2018, 13:58

      в москве прошел юбилейный концерт малежика вячеслава. Съехались его фанаты со всего мира. Все трое получили автографы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 13:34

      А число подписчиков Виды настолько же уменьшилось...

      1
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