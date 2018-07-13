Число подписчиков Кутепова в инстаграме во время ЧМ-2018 увеличилось на 491%

Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов стал лидером среди всех игроков национальной команды по процентному приросту подписчиков в инстаграме.

За время чемпионата мира-2018 на него подписалось 30 тысяч 929 человек. Это 491% прироста.

Вторым среди спартаковских «сборников» стал Роман Зобнин – 87 тысяч человек (98,7%). Третье место у Александра Самедов – 56 тысяч 636 человек (56,03%).