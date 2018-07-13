Число подписчиков Кутепова в инстаграме во время ЧМ-2018 увеличилось на 491%

Это хорошо ,хотя гордится надо не подписчиками а игрой.
Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов стал лидером среди всех игроков национальной команды по процентному приросту подписчиков в инстаграме.
За время чемпионата мира-2018 на него подписалось 30 тысяч 929 человек. Это 491% прироста.
Вторым среди спартаковских «сборников» стал Роман Зобнин – 87 тысяч человек (98,7%). Третье место у Александра Самедов – 56 тысяч 636 человек (56,03%).
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 июля 2018 г.