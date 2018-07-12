Стогниенко зачитал рэп о выступлении сборной России на ЧМ

Комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко записал видео, на котором он читает рэп. Текст посвящен выступлению сборной России на чемпионате мира.

Россияне дошли до 1/4 финала турнира.

«Когда мы обсуждали, кто на что готов в случае выхода сборной России в финал, я пообещал зачитать рэп (хотя от этого жанра очень далек и никогда такой музыкой не увлекался).

Сборная проиграла, но матч с хорватами произвел такое впечатление, что я все-таки решил выполнить обещание. Запись сделана живьем с одного дубля», – написал Стогниенко в своем инстаграме.

В воскресенье, 15 июля, он прокомментирует финал ЧМ между сборными Франции и Хорватии.