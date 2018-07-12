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    Стогниенко зачитал рэп о выступлении сборной России на ЧМ

    Комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко записал видео, на котором он читает рэп. Текст посвящен выступлению сборной России на чемпионате мира.

    Россияне дошли до 1/4 финала турнира.

    «Когда мы обсуждали, кто на что готов в случае выхода сборной России в финал, я пообещал зачитать рэп (хотя от этого жанра очень далек и никогда такой музыкой не увлекался).

    Сборная проиграла, но матч с хорватами произвел такое впечатление, что я все-таки решил выполнить обещание. Запись сделана живьем с одного дубля», – написал Стогниенко в своем инстаграме.

    В воскресенье, 15 июля, он прокомментирует финал ЧМ между сборными Франции и Хорватии.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.07.2018 20:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 июля 2018, 07:40

      Круть)))

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 12 июля 2018, 23:21

      уважаю Стогниенко НО такую хрень слушать нет никакого желания !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 12 июля 2018, 22:23

      Не дай бог мне посмотреть это))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 12 июля 2018, 22:20

      Ничё так... Было бы ещё неплохо снять на "МАТЧ ТВ" ролик, где Тина танцует тверк в футболке Дзюбы.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2018, 22:04

      Ну в исполнении Стогниенко можно и репчик послушать ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июля 2018, 21:14

      Зад Чёртчесову вылизал знатно ((

      2
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      Рейтинг: +536

      19831170 12 июля 2018, 20:40

      Прикольно, красавец!

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