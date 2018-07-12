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Стогниенко зачитал рэп о выступлении сборной России на ЧМ

12 июля 2018, 20:33
12

Комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко записал видео, на котором он читает рэп. Текст посвящен выступлению сборной России на чемпионате мира.

Россияне дошли до 1/4 финала турнира.

«Когда мы обсуждали, кто на что готов в случае выхода сборной России в финал, я пообещал зачитать рэп (хотя от этого жанра очень далек и никогда такой музыкой не увлекался).

Сборная проиграла, но матч с хорватами произвел такое впечатление, что я все-таки решил выполнить обещание. Запись сделана живьем с одного дубля», – написал Стогниенко в своем инстаграме.

В воскресенье, 15 июля, он прокомментирует финал ЧМ между сборными Франции и Хорватии.

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Публикация от text (@vstognienko)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Россия
Комментарии (12)
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19831170
1531417241
Прикольно, красавец!
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acer2003
1531419281
Зад Чёртчесову вылизал знатно ((
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FanatSerj
1531422277
Ну в исполнении Стогниенко можно и репчик послушать ))
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ЮНик
1531423249
Ничё так... Было бы ещё неплохо снять на "МАТЧ ТВ" ролик, где Тина танцует тверк в футболке Дзюбы.)))
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Mirak92
1531423421
Не дай бог мне посмотреть это))
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САДЫЧОК
1531426898
уважаю Стогниенко НО такую хрень слушать нет никакого желания !
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Dgad
1531456821
Круть)))
Ответить
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