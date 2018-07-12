Bleacher Report – о победе Роналду в Лиге чемпионов: «Он сделал это в Англии, сделал в Испании. Теперь за Италию»

Bleacher Report считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сможет выиграть Лигу чемпионов в составе туринского клуба.
На своей странице в инстаграме B/R Football опубликовал картинку, на которой Роналду кормит пастой кубок Лиги чемпионов.
«Он сделал это в Англии. Он сделал это в Испании. Теперь за Италию», – говорится в подписи к рисунку.
Ранее португалец завоевывал главный клубный трофей Европы с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».
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