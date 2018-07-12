«Барселона» объявила о переходе Лангле

Хорошо что Барса не спит, меняет состав. Но что то с продажами не понятно. Нужно быстрее избавляться от старого балласта. А что даст родная школа в этом году?
«Барселона» объявила о переходе из «Севильи» центрального защитника Клемена Лангле. Француз подписал с каталонцами соглашение сроком до 2023 года.
Сумма трансфера составила 35,9 миллионов евро. Это отступные за 23-летнего футболиста.
В прошлом сезоне Лангле провел за «Севилью» 54 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.