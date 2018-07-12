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    «Барселона» объявила о переходе Лангле

    «Барселона» объявила о переходе из «Севильи» центрального защитника Клемена Лангле. Француз подписал с каталонцами соглашение сроком до 2023 года.

    Сумма трансфера составила 35,9 миллионов евро. Это отступные за 23-летнего футболиста.

    В прошлом сезоне Лангле провел за «Севилью» 54 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Барселона»

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    12.07.2018 16:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 12 июля 2018, 17:29

      Хорошо что Барса не спит, меняет состав. Но что то с продажами не понятно. Нужно быстрее избавляться от старого балласта. А что даст родная школа в этом году?

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 12 июля 2018, 17:02

      Очень надеюсь,что выступление Мины на ЧМ убедило руководство Клуба и далее расчитывать на него в полном объёме.и потому этот трансфер как нельзя кстати.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 июля 2018, 16:43

      Добро пожаловать. Ещё Мину оставить в команде, и всё - защита укомплектована.

      5
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      Рейтинг: +545

      T_REX > Cules2013 12 июля 2018, 18:17

      Мина уходит в аренду, известно интерес со стороны Фулхема и Бетиса, да и Барса сама его анонсировала на сезон, как арендованный игрок

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      Рейтинг: +1055

      3ton 12 июля 2018, 16:42

      Не таких я трасферов ждал

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 3ton 12 июля 2018, 16:48

      Ну, фф-ф.... и так неплохо. Ждать можно многого. Ленгле и Мина как запасные ЦЗ - вполне приличный вариант. Это лучше, чем фантом Вермален, пенсионер Маскерано и "накати сопернику на ногу перед пустыми воротами" Матьё, что были ещё совсем недавно.
      Гризманна, не взяли, но если возьмут Азара или Эриксена - это топ-трансфер.
      Меня пока что смущает Артур, но поживём-увидим. Радует, что игроки молодые, стоят хоть и не дёшево, но и никаких заоблачных цен и никакой тягомотины с трансфером. Взяли и купили, и уже представили официально.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Cules2013 12 июля 2018, 17:03

      во всяком случаи политика барселоны ясна и понятна.
      у них сейчас примерно семь или восемь очень крепких рабочих игроков, которым по 22 и 23 года. они сейчас потихоньку дойдут до основы, а когда месси с суаресом начнут сдавать, то к ним докупается одна две звезды, и команда лет на шесть семь готова

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Project Бабангида 12 июля 2018, 17:08

      ясна, то ясна, но пока что красиво выглядит только на бумаге. В рамках это проекта уже были куплены Динь, Гомеш и Алькасер. И все благополучно провалились, и уже одной ногой в других клубах. Дембеле тоже, по-прежнему, тёмная лошадка.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Cules2013 12 июля 2018, 17:10

      все попадания не могут быть сто процентными. порыщут, и новых найдут. не за сто лямов покупают

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Project Бабангида 12 июля 2018, 17:55

      Да уж... коутиньо и дембеле общей суммой в 250 лямов не считается, да?))

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      Рейтинг: +93

      БарселонаНавсегда > Schicko_008 12 июля 2018, 18:14

      Не 250, а больше 305 вообще-то))):
      Philippe Coutinho €120M+€40M
      Ousmane Dembélé €105M+€40M

      А еще по мелочевке за последние три года еще на 200 лямов!)):
      Paulinho €40M
      Nélson Semedo €30M
      André Gomes €35M+€20M
      Paco Alcácer €30M+€2M
      Arda Turan €34M+7M

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