«Барселона» объявила о переходе Лангле

«Барселона» объявила о переходе из «Севильи» центрального защитника Клемена Лангле. Француз подписал с каталонцами соглашение сроком до 2023 года.

Сумма трансфера составила 35,9 миллионов евро. Это отступные за 23-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Лангле провел за «Севилью» 54 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.