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    «Краснодар» интересуется хавбеком «Сан-Паулу» Куэвой. На игрока претендует «Орландо Сити»

    Защитник «Сан-Паулу» Кристиан Куэва может продолжить карьеру в России.

    Перуанцем интересуется «Краснодар». Еще один претендент – «Орландо Сити». При этом сам футболист хочет выступать в Европе.

    На чемпионате мира-2018 хавбек провел три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до 2022 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarкt, оценивается в 3 миллиона евро.

    Источник: Globo

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    12.07.2018 15:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 июля 2018, 16:27

      Ничего нового. Это самый актуальный рынок для Краснодара. Тем более Лаборде ушел и представителей Латинской Америки сейчас меньше в команде.

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 12 июля 2018, 15:42

      Пусть пенальти бить научится - потом приезжает.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > vladik12 12 июля 2018, 16:25

      Смолова тогда за такой пенальти тоже надо гнать из команды. Не умеет бить. Да и Роналду тогда зря за такие ушел в Ювентус, если даже Ирану не забил с пенки.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > 12 июля 2018, 17:06

      Фернандес забил с игры и перевел ее собствено в серию пенальти. Смолов нулевой и все журналисты, эксперты и не только высказались. К Роналду вопросов нет, просто уровень комментария сводится к тому, что плохи все кто не забил пенки на ЧМ, а таких не мало.

      0
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      Рейтинг: +198

      Smithy 12 июля 2018, 15:31

      Защитник? Он плэймэйкер

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      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Smithy 12 июля 2018, 15:42

      Че, футбольный эксперт?

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