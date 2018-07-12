«Краснодар» интересуется хавбеком «Сан-Паулу» Куэвой. На игрока претендует «Орландо Сити»

Защитник «Сан-Паулу» Кристиан Куэва может продолжить карьеру в России.

Перуанцем интересуется «Краснодар». Еще один претендент – «Орландо Сити». При этом сам футболист хочет выступать в Европе.

На чемпионате мира-2018 хавбек провел три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до 2022 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarкt, оценивается в 3 миллиона евро.