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    1% опрошенных россиян испытали стыд за выступление сборной на ЧМ-2018, 8% – разочарование

    По данным ВЦИОМ, 47% россиян гордятся выступлением сборной на чемпионате мира-2018.

    36% испытали радость во время выступления национальной команды на турнире, 35% – уважение, 28% – надежду, 21% – восхищение.

    Разочаровались в игре российских футболистов 8% опрошенных. Еще респондентов 7% испытали грусть, а 1% было стыдно за выступление команды.

    Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, в котором проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: ВЦИОМ

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    12.07.2018 13:13
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 19:33

      Если стыд испытывает 1% опрошенных, то не так уж и плоха наша сборная.

      2
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      Рейтинг: +8757

      tesch 12 июля 2018, 19:02

      нет же в стране других проблем.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 18:49

      это видимо как раз тот 1% который верил что мы ЧМ выиграем)) а те 8% которые считали что мы обязаны быть в полуфинале/финале ))

      3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 12 июля 2018, 17:36

      Проценты из головы или из 200-300 человек???

      2
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 12 июля 2018, 16:52

      Инфа типа по данным ВЦИОМА делается очень просто: задаётся один вопрос с вариантами ответов как в данном случае гордятся, не гордятся, уважают, не уважают и так до бесконечности....проголосовало условно 10 человек (слышали они что нибудь о футболе или нет, не важно). Далее теория больших чисел и проценты готовы. Проверить сколько реально проголосовало, какой контингент и в каких регионах России, как правило, умалчивают вы. Цель создать определенный иммидж, отношение к кому-то или чему-то.

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 12 июля 2018, 16:33

      Глупее глупого—это делать вывода на основании якобы каких то там данных вцЫома.какие необходимо данные публиковать,те и выдают.

      6
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      Рейтинг: +3843

      BP 12 июля 2018, 16:24

      опрос по пенсиям уже провели или как?

      4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июля 2018, 16:20

      Хоть бы раз ВЦИОМ дозвонился до меня)))

      6
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 12 июля 2018, 16:11

      От игры сборной осталось двоякое впечатление: с одной стороны невнятная игра с Уругваем и Испанией. Хотя с испанцами по другому играть было нельзя, но смотреть на этот антифутбол было неимоверно тяжело...с другой стороны никем не прогнозируемый выход в 1/4, причём могли пройти и дальше - как будто птицу на взлёте подбили... Какой-то обидный осадок на душе всё-таки остался!

      4
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      Рейтинг: +508

      triton004 12 июля 2018, 15:54

      Уткин один из этой толпы

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