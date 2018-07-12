1% опрошенных россиян испытали стыд за выступление сборной на ЧМ-2018, 8% – разочарование

По данным ВЦИОМ, 47% россиян гордятся выступлением сборной на чемпионате мира-2018.

36% испытали радость во время выступления национальной команды на турнире, 35% – уважение, 28% – надежду, 21% – восхищение.

Разочаровались в игре российских футболистов 8% опрошенных. Еще респондентов 7% испытали грусть, а 1% было стыдно за выступление команды.

Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, в котором проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).