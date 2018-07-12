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    Болельщики покинули «Лужники» за 1 час 10 минут

    После полуфинального матча чемпионата мира-2018 в «Лужниках», в котором встречались команды Хорватии и Англии, не наблюдалось проблем у болельщиков с тем, чтобы покинуть стадион.

    На этой игре, которая завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу сборной Хорватии, трибуны стадиона были заполнены полностью.

    «Все болельщики уехали со стадиона за 1 час и 10 минут. Всего мы перевезли 59500 человек», – говорится в сообщении «Московского транспорта».

    Источник: Twitter

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    12.07.2018 08:45
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 09:36

      И это теперь внесут в книгу рекордов Гиннеса...

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