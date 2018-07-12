Болельщики покинули «Лужники» за 1 час 10 минут

После полуфинального матча чемпионата мира-2018 в «Лужниках», в котором встречались команды Хорватии и Англии, не наблюдалось проблем у болельщиков с тем, чтобы покинуть стадион.

На этой игре, которая завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу сборной Хорватии, трибуны стадиона были заполнены полностью.

«Все болельщики уехали со стадиона за 1 час и 10 минут. Всего мы перевезли 59500 человек», – говорится в сообщении «Московского транспорта».