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    Хорватия – финалист ЧМ с самым низким рейтингом в истории ФИФА

    В прошедшую среду состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались Хорватия и Англия. Игра завершилась со счетом 2:1 в дополнительное время.

    Благодаря этому результату Хорватия стала вторым участником финала турнира, где встретится 15-го июля в «Лужниках» с Францией.

    Хорватия стала участницей финала ЧМ с самым низким рейтингом (20) в истории, начиная с введения рейтинга сборных ФИФА в декабре 1992 года.

    Хорватия сходит с ума от счастья

    Источник: Gracenote Live

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    12.07.2018 06:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 11:21

      Она вот выиграет ЧМ и считайте тогда свои рейтинги.

      1
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 12 июля 2018, 11:08

      расчитывал на финал бразилиия - хорватия, но и так сойдет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 11:02

      главное что команда показывает на поле а все эти рейтинге порою мало о чем говорят.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 июля 2018, 08:06

      Не покидает ощущение, что почти все команды в плей-офф не смогли показать свой лучший футбол. Жаль. Чем ближе к финалу, тем больше скучных матчей. Хотя все, как обычно, ждут же обратного.
      За Уругвай и Кавани как-то особенно обидно. Да и Бельгия не смогла проявить себя.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 июля 2018, 07:28

      А могли на этом месте наши быть....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Diter Bolen 12 июля 2018, 10:00

      Да, нет. Купили на налоги от компании Рошен, которые платит ваш Порошенко в России.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Diter Bolen 12 июля 2018, 10:26

      Молчал бы про рабство))вы за копейки в литве ботрачите)как чумаходы тут ходите!

      0
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Mishanj 12 июля 2018, 10:45

      я уверен что купили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 июля 2018, 07:09

      Да хрен с ним с рейтингом, наши вон до четвертьфинала дошли, а судя по рейтингу вообще не должны в турнире участвовать!

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 июля 2018, 07:09

      красавчики, а Англия реально ни о чем была. Вперед Хорватия

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 06:43

      Рейтинги в футболе как и стоимость футболистов всей команды влияет на игру и результат матча также как и цвет формы...

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 12 июля 2018, 06:29

      Хорваты уже были бронзовыми призерами ЧМ в 1998 году. 20 лет спустя будут выступать в финале. И вообще не рейтинги играют на поле, а футболисты. У России вообще был самый худший рейтинг среди всех 24 команд. Ну и что с того???

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ЮНик 12 июля 2018, 08:04

      У России он такой был из-за того, что официальных матчей не было. После Евро-16, были на 38 месте. И то, потому что провалились, до Евро были на 29.
      Поэтому, может на бумаге мы и 70-е, но по факту все также в топ-30.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Cules2013 12 июля 2018, 10:46

      я бы сказал,в восьмерке

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