Хорватия – финалист ЧМ с самым низким рейтингом в истории ФИФА

В прошедшую среду состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались Хорватия и Англия. Игра завершилась со счетом 2:1 в дополнительное время.

Благодаря этому результату Хорватия стала вторым участником финала турнира, где встретится 15-го июля в «Лужниках» с Францией.

Хорватия стала участницей финала ЧМ с самым низким рейтингом (20) в истории, начиная с введения рейтинга сборных ФИФА в декабре 1992 года.

Хорватия сходит с ума от счастья