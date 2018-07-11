Франция и Хорватия 15 июля сыграют в финале чемпионата мира-2018

Определились оба финалиста чемпионата мира-2018. В главном матче турнире встретятся сборные Франции и Хорватии, обыгравшие в полуфинале Бельгию и Англию соответственно.

Игра состоится 15 июля в московских «Лужниках». Начало – в 18:00 по Москве. Этот поединок закроет 21 чемпионат мира.

Франция последний раз побеждала на турнире в 1998 году. Хорваты вышли в финал впервые в истории.

Англия не прошла. Но это лучшее решение