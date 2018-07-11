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    Франция и Хорватия 15 июля сыграют в финале чемпионата мира-2018

    Определились оба финалиста чемпионата мира-2018. В главном матче турнире встретятся сборные Франции и Хорватии, обыгравшие в полуфинале Бельгию и Англию соответственно.

    Игра состоится 15 июля в московских «Лужниках». Начало – в 18:00 по Москве. Этот поединок закроет 21 чемпионат мира.

    Франция последний раз побеждала на турнире в 1998 году. Хорваты вышли в финал впервые в истории.

    Англия не прошла. Но это лучшее решение

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2018 23:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 10:49

      с французами будет очень трудно хорватам, предполагаю опять дополнительное время а может и серию пенальти.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 10:22

      Теперь даже спрогнозировать победителя будет трудно.

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 июля 2018, 02:34

      На их месте должны были быть МЫ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 12 июля 2018, 00:22

      Тут Дитер Швайне и Электро свинтус пишут. Им за каждый вонючий пост бандеры платят. Так что сильно не ведитесь на крысюков. Если не жалко. пенделя им.

      1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Diter Bolen 12 июля 2018, 07:15

      Хе-хе, крысёныш, вафельку будешь хрум-хрум*

      0
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 12 июля 2018, 00:16

      Похоже, финал русского чемпионата будет конкретно смазан - скорее всего, борьбы не будет. 3:0 или 4:0 в пользу французов.

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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 июля 2018, 00:16

      А могли бы быть и мы в финале...

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