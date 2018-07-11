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«Барселона» согласовала контракт с Рабьо

11 июля 2018, 16:59
5

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

Спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль в Париже встретился с матерью футболиста, которая является его агентом. Стороны договорились о пятилетнем контракте с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Теперь клубам нужно согласовать трансфер между собой. При этом парижане хотят продлить контракт с Рабьо, но тем не менее не будут препятствовать его уходу, чтобы заработать какие-то деньги на его продаже.

Действующий контракт Рабьо с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года.

Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Рабьо Адриан
Комментарии (5)
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dinar7777dinar
1531318883
это отличная новость !
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T_REX
1531319489
Ну раз контракт до 2019 тут и за копейки возьмут
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Александр52
1531322800
Хороший парень. Будет играть, он сейчас злой, потому что не попал в сборную Франции.
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Cules2013
1531330807
Ну такое. Добро пожаловать, разумеется, но ожидания, мягко говоря, не очень.
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Dgad
1531372042
Мне он не особо нравится, неуклюжий он для быстрой и взрывной барселоны, там нужны игроки техничные и юркие, типа Модрича, Коутинье,
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