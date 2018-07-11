«Барселона» согласовала контракт с Рабьо

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

Спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль в Париже встретился с матерью футболиста, которая является его агентом. Стороны договорились о пятилетнем контракте с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Теперь клубам нужно согласовать трансфер между собой. При этом парижане хотят продлить контракт с Рабьо, но тем не менее не будут препятствовать его уходу, чтобы заработать какие-то деньги на его продаже.

Действующий контракт Рабьо с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года.