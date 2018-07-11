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    «Барселона» согласовала контракт с Рабьо

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

    Спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль в Париже встретился с матерью футболиста, которая является его агентом. Стороны договорились о пятилетнем контракте с зарплатой 7 миллионов евро в год.

    Теперь клубам нужно согласовать трансфер между собой. При этом парижане хотят продлить контракт с Рабьо, но тем не менее не будут препятствовать его уходу, чтобы заработать какие-то деньги на его продаже.

    Действующий контракт Рабьо с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года.

    Источник: Sport.es

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    11.07.2018 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 июля 2018, 08:07

      Мне он не особо нравится, неуклюжий он для быстрой и взрывной барселоны, там нужны игроки техничные и юркие, типа Модрича, Коутинье,

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июля 2018, 20:40

      Ну такое. Добро пожаловать, разумеется, но ожидания, мягко говоря, не очень.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 11 июля 2018, 18:26

      Хороший парень. Будет играть, он сейчас злой, потому что не попал в сборную Франции.

      0
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      Рейтинг: +545

      T_REX 11 июля 2018, 17:31

      Ну раз контракт до 2019 тут и за копейки возьмут

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 июля 2018, 17:21

      это отличная новость !

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