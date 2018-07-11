«Арсенал» объявил о переходе из «Лорьяна» полузащитника Гюэндузи

Полузащитник «Лорьяна» Маттео Гюэндузи перешел в «Арсенал».

19-летний футболист будет выступать за лондонцев под 29-м номером. Сроки контракта и сумма сделки не раскрываются.

В прошлом сезоне Гюэндузи провел 18 матчей во французской Лиге 2, отметившись одной голевой передачей.