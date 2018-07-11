«Арсенал» объявил о переходе из «Лорьяна» полузащитника Гюэндузи

Эмери похоже вторую Севилью собирается сделать. Ну, это не хуже, чем делал Венгер. Почему бы и нет. По крайней мере, интересно будет - либо выстрелит, либо провалится. Скучно уж точно не будет.
Полузащитник «Лорьяна» Маттео Гюэндузи перешел в «Арсенал».
19-летний футболист будет выступать за лондонцев под 29-м номером. Сроки контракта и сумма сделки не раскрываются.
В прошлом сезоне Гюэндузи провел 18 матчей во французской Лиге 2, отметившись одной голевой передачей.
twit text
— Arsenal FC (@Arsenal) 11 июля 2018 г.