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    «Арсенал» объявил о переходе из «Лорьяна» полузащитника Гюэндузи

    Полузащитник «Лорьяна» Маттео Гюэндузи перешел в «Арсенал».

    19-летний футболист будет выступать за лондонцев под 29-м номером. Сроки контракта и сумма сделки не раскрываются.

    В прошлом сезоне Гюэндузи провел 18 матчей во французской Лиге 2, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    11.07.2018 13:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июля 2018, 16:25

      Эмери похоже вторую Севилью собирается сделать. Ну, это не хуже, чем делал Венгер. Почему бы и нет. По крайней мере, интересно будет - либо выстрелит, либо провалится. Скучно уж точно не будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 11 июля 2018, 14:08

      интересная перспектива...

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