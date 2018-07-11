Шкриньяр: «Моя стоимость составляет около 70 миллионов»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр знает об интересе к себе со стороны «Баварии» и «Барселоны».

«Я не ухожу из «Интера». Но в любой момент это может измениться.

Я читал, что во мне заинтересованы в «Баварии» и «Барселоне». Новость не была фейком, но официальных переговоров не было.

Моя стоимость? Я думаю, что она составляет около 70 миллионов евро», – цитирует Шкриньяра 3pareggi.it.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 23-летнего словака составляет 45 миллионов евро.