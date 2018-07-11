Di Marzio: «Челси» сегодня объявит о назначении Сарри и переходе Жоржиньо

Представители «Челси» и «Наполи» завершили переговоры относительно контракта Маурицио Сарри.

О назначении 59-летнего итальянца на пост главного тренера лондонского клуба будет объявлено уже сегодня. Еще один вопрос, который обсуждался на встрече – трансфер полузащитника Жоржиньо.

В услугах бразильца ранее проявлял заинтересованность «Манчестер Сити». Лондонцам придется заплатить за 26-летнего хавбека 57 миллионов евро и еще 8 миллионов в качестве бонусов.