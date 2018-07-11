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    Di Marzio: «Челси» сегодня объявит о назначении Сарри и переходе Жоржиньо

    Представители «Челси» и «Наполи» завершили переговоры относительно контракта Маурицио Сарри.

    О назначении 59-летнего итальянца на пост главного тренера лондонского клуба будет объявлено уже сегодня. Еще один вопрос, который обсуждался на встрече – трансфер полузащитника Жоржиньо.

    В услугах бразильца ранее проявлял заинтересованность «Манчестер Сити». Лондонцам придется заплатить за 26-летнего хавбека 57 миллионов евро и еще 8 миллионов в качестве бонусов.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    11.07.2018 08:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 июля 2018, 10:06

      И понесется - Кулибали, Ругани, Жоржиньо, Кальехон, Игуаин, Сапонару может вспомнит. Надо сразу в НАМполи переименоваться и дело с концом)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 08:15

      Наконец-то и эта санта-барбара закончится. И Сарри может приступить к своим обязанностям и формировать команду под своё видение и концепцию игры. Удачи ему ! Интересно будет понаблюдать за его работой в АПЛ.

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