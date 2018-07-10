Памела Андерсон прибыла в Санкт-Петербург поддержать Францию в матче с бельгийцами

што вы тётя..
мнёте тити..
не киздите
что бельгийцев победите..
(хавно.ну так,для души)))
Популярная американская актриса и модель Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на матч 1/2 финала чемпионата мира Франция – Бельгия. Она поддержит французов.
«Доброе утро в Санкт-Петербурге.
Мы рады быть здесь, чтобы поддержать Францию в Кубке мира. И моя любовь, которая двигала горы, чтобы заставить меня сюда... Я чувствую себя маленькой девочкой», – написала Андерсон в своем инстаграме.
Судя по всему, для перевода фразы на русский язык актриса воспользовалась онлайн-переводчиком.
Матч Франция – Бельгия состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.