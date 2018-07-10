Памела Андерсон прибыла в Санкт-Петербург поддержать Францию в матче с бельгийцами

Популярная американская актриса и модель Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на матч 1/2 финала чемпионата мира Франция – Бельгия. Она поддержит французов.

«Доброе утро в Санкт-Петербурге.

Мы рады быть здесь, чтобы поддержать Францию ​​в Кубке мира. И моя любовь, которая двигала горы, чтобы заставить меня сюда... Я чувствую себя маленькой девочкой», – написала Андерсон в своем инстаграме.

Судя по всему, для перевода фразы на русский язык актриса воспользовалась онлайн-переводчиком.

Матч Франция – Бельгия состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.