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    Памела Андерсон прибыла в Санкт-Петербург поддержать Францию в матче с бельгийцами

    Популярная американская актриса и модель Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на матч 1/2 финала чемпионата мира ФранцияБельгия. Она поддержит французов.

    «Доброе утро в Санкт-Петербурге.

    Мы рады быть здесь, чтобы поддержать Францию ​​в Кубке мира. И моя любовь, которая двигала горы, чтобы заставить меня сюда... Я чувствую себя маленькой девочкой», – написала Андерсон в своем инстаграме.

    Судя по всему, для перевода фразы на русский язык актриса воспользовалась онлайн-переводчиком.

    Матч Франция – Бельгия состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.07.2018 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 июля 2018, 19:19

      што вы тётя..
      мнёте тити..
      не киздите
      что бельгийцев победите..

      (хавно.ну так,для души)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 июля 2018, 18:59

      шмара кривая !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июля 2018, 18:19

      да, да помню, помню, фапал в молодости )))

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